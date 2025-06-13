【重磅快評】簡舒培罵「蠢」總統 大膽洩漏國家機密？

說一個政治笑話，蘇聯時期兩個年輕男人去克林姆林宮前抗議，一個大罵總統是「混蛋」、一個大罵總統是「蠢蛋」。結果，罵混蛋的被關5年，罪名是侮辱國家元首；罵蠢蛋的被關30年，因為洩漏國家機密。沒想到多年後，有人敢罵賴清德總統「超蠢」，如果涉嫌洩漏國家機密，該當何罪？

賴清德總統日前要求綠營民代不得任用配偶及三親等擔任公費助理，引發黨內反彈。媒體披露，同為民進黨新潮流系的台北市議員簡舒培私下在辦公室大罵，「超超超超級蠢，我不懂為什麼有一個總統蠢到這種地步，連這種事情都要管，我真的白眼翻到天花板去！」簡並提及賴系和英系的矛盾恩怨，也對「賴功德」風格難以苟同。

輿論炸鍋後，簡舒培昨晚在臉書發文並未否認爆料內容，她僅強調黨內討論議題有不同意見很正常；但她反過來質疑，藍營為轉移大罷免焦點，才爆料她數月前的「舊事」。

簡舒培今天現身受訪時低調表示，「我們黨內有討論機制，我們會在黨內找各種方式討論」；她也兩度強調，「我們會在黨內論。」從簡舒培臉書和受訪內容，無疑都間接證實，對於賴總統和賴主席的領導風格，黨內的不滿已接近臨界點。

眼看簡舒培「真心話、大冒險」，民進黨賴系立委郭國文輕描淡寫表示，3、4個月前的事情流傳出來，他有點意外，有不同意見本就是民進黨的風格；至於用什麼樣語言和方法展現，就是個人的風格。

國民黨桃園市議員凌濤大酸，他擔心簡舒培很快就會步上民進黨非賴系要角林岱樺、陳怡君和陳歐珀等人的後塵。國民黨立委王鴻薇也補刀說，得罪賴清德「方丈」的下場都不會太好，「我只能說，簡舒培妳保重。」

政壇經常議論一個古典命題：對於國家執政而言，笨蛋和壞蛋，哪一個問題比較嚴重？台北市前市長柯文哲曾說，「兩蛋相權取其輕」，他寧當笨蛋、不當壞蛋。話雖如此，柯文哲也曾經以許多科學證據和行政手段卡住台北大巨蛋，結果他自己反而被京華城案卡關。壞蛋和笨蛋哪一個殺傷力比較強，其實已不言可喻，尤其若是一群壞蛋執政，國家勢必岌岌可危。

最後再說一個笑話結尾，某一個威權國家，總統跟高官的行政專機不幸發生空難，醫療團隊緊急救援，狀況不太理想，記者緊急問醫生，「還有誰有救嗎？」醫生神色詭異地回答，「這個國家有救了！」