賴清德民調死亡交叉 羅智強：表現不如蔣萬安

國民黨立委羅智強今表示，台北市長蔣萬安的滿意度達60.9%、不滿意度30.3%，而賴清德總統施政滿意度為42%、不滿意度49.8%，呈現不滿意度高於滿意度的死亡交叉。賴清德的表現遠不如蔣萬安。

羅智強說，民進黨全力推動大罷免，新國會智庫最新民調顯示，多數台北市民認為，罷免為台灣社會帶來「負面影響」，也認為現行罷免制度並不合理。

羅智強表示，台北市8個罷免成案的行政區中，有54%的民眾認為，推動大罷免對台灣社會帶來負面影響，認為正面的僅33.5%

對於多數選民所選出的立委，卻只要25%選民就可以罷免，更有55.4%的民眾認為不合理，遠高於認為合理的33.8%。包括年輕人在內的多數人，都認為大罷免對台灣社會是弊大於利，感到厭惡。

羅智強提到，調查也顯示，賴清德施政表現滿意度為42%、不滿意度49.8%，呈現不滿意度高於滿意度的死亡交叉。蔣萬安的滿意度則達60.9%，不滿意度30.3%，滿意的是不滿意的兩倍。民調顯示，高度愛戴賴清德的比例很少，但非常反感賴清德所作所為的人卻很多。民眾認為，賴清德的表現遠不如蔣萬安，即使是最支持賴清德的年輕族群，都還更滿意蔣萬安的施政表現。

羅智強並強調，賴清德無心施政，一心只想靠大罷免奪權，成就民進黨一黨專政。民眾厭惡大罷免，他的滿意度陷入死亡交叉是必然。蔣萬安不僅端出亮眼市政成績，更站在守護民主的高度反惡罷，難怪滿意度高，與賴清德高下立判。