為三等親條款轟賴清德 凌濤：擔心簡舒培步林岱樺後塵

民進黨主席、賴清德總統年初要求綠營民代不得任用配偶或三等親為公費助理，引發綠營基層反彈。針對TVBS報導台北市議員簡舒培批評賴的決定，國民黨桃園市議員凌濤擔心她很快就會步上林岱樺、陳怡君和陳歐珀等人後塵。

凌濤表示，簡舒培說的內容有三個資訊值得討論，她稱民進黨有助理是金主幫忙養，是誰？有沒有違法對價，檢調查不查？這是民進黨的常態嗎；其次，她轟賴蔡英文的人不用很沒道德，對「賴功德」事件感到白眼，對照蔡英文總統新電影海報，賴清德當副手卻消失，綠營內部對賴系的憤怒有蹊蹺？

凌濤說，簡舒培至少幫綠營基層說出實情，但會擔心她很快就步上林岱樺、陳怡君、陳歐珀等人後程。肯定簡舒培私下說出實話，也請她鼓起道德勇氣，對外大聲說出來，不要只會當「暗黑佛地魔」折磨警察及巨量索資，施壓基層公務人員，不然不僅她對賴清德的白眼翻到天花板去，基層辛苦的公務人員恐怕加班累到白眼要翻到天靈蓋去。