【重磅快評】賴清德橄欖枝多刺 在野更見利斧飛舞而來

賴清德總統在520談話提到指示國安團隊向在野黨主席進行國安情勢簡報，還要和朝野政黨領袖共商國是，昨天初定下周三登場。賴遞橄欖枝的姿勢美則美矣，但他前天才在民進黨中常會下禁談補選的軍令，否則就不徵召，擺明就是要全力衝刺第三階段罷免，他的嫡傳弟子林俊憲甚至公布罷免及補選的KPI。原來賴清德手中的橄欖枝如此多刺，在野黨能不提防嗎？

中選會主委李進勇昨天公布罷免三階投票日將落在7月10日至8月19日之間，6個周六都可能是投票時間。 大罷免投票在即，朝野極度缺乏互信之際，賴清德選擇此時安排朝野會面，不僅時間倉促，會面形式、內容，連賴清德是否出面都語焉不詳，究竟能達何種效果，外界很難樂觀期待。

更讓人覺得突兀的是，賴清德一手向在野黨遞出橄欖枝，表現十足善意模樣，另一手卻指揮民進黨的黨公職要全力投入三階罷免投票。賴清德玩弄兩面手法，恐怕連綠營自己人都要被搞得昏頭轉向了。

最明顯的例證是賴清德前天在民進黨中常會的談話了。他在會中提到罷免案將進入第3階段投票，他為了統一步調，對於罷免後的立委補選畫了紅線，鄭重下令黨內派系此刻不要談補選，誰談就不徵召誰，維持「公民先行」原則，未來人選也先由罷團自主產生。

賴清德的說法引來不少解讀，但賴系立委林俊憲的說法最能表達賴清德意旨。林表示，就算有補選，也應該優先尊重公民團體，如果公民團體有人，就應該要公民先行，讓公民團體人選參加，重點就是要談補選，三階能否成功罷免才是關鍵。

林俊憲還曾公開表示，罷免藍委6席以上才算成功，5席以下就是失敗。賴清德昨天嚴禁黨公職談補選，就是要至少扳回6席，以掌握國會優勢，戰略目標十分明確。至於「公民先行」的原則，賴清德打的算盤就是要擴大賴系在黨內的版圖，如果真能罷掉6席以上藍委，公民團體推出人選也順利補選上壘，賴清德不僅完全執政，民進黨內還有人可以和他抗衡嗎？

在這種思維之下，也足以解釋這次綠委沈伯洋翻車會受到賴清德高度關注的原因，不是沈的黑熊學院，也不是沈後面的大金主曹興誠，而是看中沈伯洋推動大罷免的論述能力，在黨內無人能出其右。如果沈伯洋最後因沈父賺紅錢而被藍白擊沉，絕對會對後續三階罷免投票有重大影響，賴清德精心設計的大罷免豈能功虧一簣？

這也說明，一向自命清高的賴清德為何罕見大篇幅為沈伯洋的父親沈土城抱屈，指香港中聯辦旗下的宣傳機器發起系列抹黑認知操作，中國官媒及周邊社群就有將近200則以上的不實報導，攻擊沈伯洋和他家人，把沒有不法紀錄的國際貿易商硬貼「賺紅錢」等標籤，目的當然是為了反罷免，也為了製造寒蟬效應，破壞台灣的民主運作。

國政基金會副執行長凌濤翻查資料，發現沈土城的兆億公司是2008開始與大陸做生意，2013年9月向大陸海關總署申請特別許可證，以「中國台灣」大陸賺人民幣，此時恰好是大陸提出「絲綢之路經濟帶」、「21世紀海上絲綢之路」，合理懷疑沈父響應大陸一帶一路。台灣黑熊隨時可能變身「中國紅熊」，賴清德越是為沈父抱屈，翻車受傷可能越嚴重。

最諷刺的是，賴清德說中聯辦旗下宣傳機器攻擊沈伯洋和他的家人，目的是為了反罷免，也為了製造寒蟬效應，但他卻忘了，在野黨在大罷免期間被檢調大規模搜查，不到3個月檢調就至少搜索16處藍營黨部、約談195人，還羈押20人，藍營如驚弓之鳥，以致罷免綠委的二階連署掛零收場，要說製造寒蟬效應，還有誰比得過賴清德？

針對國安團隊向在野黨主席進行國安情勢簡報，綠委吳思瑤說，無論如何都希望在野黨善盡忠誠憲政義務，總統釋出善意遞橄欖枝，在野黨不要連橄欖樹都砍掉了。姑且不論賴清德的橄欖枝有沒有帶刺，在野黨根本沒看過民進黨有種橄欖樹，此刻只見賴清德揮舞著利斧相向而來。