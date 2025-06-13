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飆罵賴清德「超蠢」引風暴 簡舒培現身再回應
民進黨北市議員簡舒培昨遭爆，不滿身兼民進黨主席的賴清德總統「三等親條款」，罵賴超蠢，她對此未否認。簡舒培今出席指南宮活動回應，我們黨內有討論機制，會在黨內找各種方式討論。
簡舒培也因要趕回北市議會開會，她未多說明。
簡舒培今出席「孚佑帝君呂仙祖洞賓成道1145周年」三獻大典後，被問及此事，她強調，「我們黨內有討論機制，我們會在黨內找各種方式討論」，也兩度強調「我們會在黨內討論。」
簡舒培昨晚在臉書回應，有心人士對媒體爆料，指稱她因不滿黨內將禁止三等親擔任公費助理而痛罵賴總統一事。
她強調，民進黨是台灣第一個民主政黨，更是一個大鳴大放的政黨，當黨中央有議題討論時，黨員同志有不同意見是非常正常，大家會透過一定管道進行意見反應，但經過黨內討論過後，方向確定民進黨同志就會遵循辦理，這也是民主政黨的常態。
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