為「三等親條款」轟賴清德 林秉宥聲援簡舒培：政策曲高和寡

總統賴清德年初要求綠營民代不得任用配偶及三等親擔任公費助理，同為新潮流系的北市議員簡舒培遭爆出私下痛批制度超蠢。新北市議員林秉宥表示，政治工作者機動性很高，有家人協助會更順利，助理不用三等親的想法曲高和寡，實務難做到。

今年二月賴清德提出此意見時，林秉宥就先開第一砲，發文反對禁止任用三等親內親屬為公費助理，因為少數幾個人涉入助理費案件，涉案人又是親屬，就禁止任用三等親當助理，邏輯太過牽強、應噎廢食，狗屁想法還規畫要入黨章。

簡舒培不滿賴清德發布的該項禁令，據TVBS電子媒體報導，在辦公室大罵賴「超超超超級蠢，我不懂為什麼有一個總統蠢到這種地步，連這種事情都要管，我真的白眼翻到天花板去！」。

林秉宥受訪時表示，原本此案要在中常會或是全代會上提出，但中央黨部陸續收到公職意見回饋，已經決定不提此案。

林秉宥坦言，很難不找配偶或是三等親幫忙當助理，黨中央應該會再研究看看，他認為應該回歸到詐領助理費問題如何解決，降低風險，政治工作者機動性很高，無法跟一般工作一樣，可以朝九晚五，除非是家人，或是其他可以配合，默契很高的人，其實有家人協助會更加順利，也會更體諒這份工作的辛苦。

針對簡舒培的想法被爆料引發討論，林秉宥表示，這件事有點尷尬，洩漏這段話的人，跟簡舒培關係不好，可能原本以為只是私下的意見交流，沒想到拿到檯面上討論，助理不用三等親的想法曲高和寡，實務上確實很難做到。