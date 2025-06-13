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前瞻第5期特別預算703億元 減列1.5億三讀通過

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院院會今天處理多項法案，立法院長韓國瑜敲槌三讀通過前瞻計畫第五期特別預算。記者潘俊宏／攝影
立法院院會今天處理多項法案，立法院長韓國瑜敲槌三讀通過前瞻計畫第五期特別預算。記者潘俊宏／攝影

立法院院會今天三讀通過「前瞻基礎建設」第5期特別預算案，全案支出原列703億5萬元，經聯席會初審決議減列1億5230萬元，改列為701億4775萬元，全數以舉債支應。

行政院從民國106年9月推動前瞻基礎建設計畫，國發會先前提出執行報告，前瞻基礎建設計畫執行至第4期，已經投入7696億8792萬元，其中第4期截至113年第3季止，計畫經費達成率為76.89%，各項建設均穩健推展中。

前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案，原列歲出703億5萬元，財源全數以舉借債務支應。其中行政院編列包括軌道建設56億6410萬元、水環境建設217億9710萬元、綠能建設31億5700萬元、數位建設123億9102萬元、城鄉建設221億4641萬元、因應少子化友善育兒空間建設4億7244萬元、食品安全建設13億5000萬元、人才培育促進就業建設33億2198萬元。

經財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席初審結果，分別減列行政院主管相關計畫預算1800萬元、內政部400萬元、財政部80萬元、經濟部5700萬元、交通部400萬元、環境部350萬元、數位發展部6500萬元，合計減列1億5230萬元。

行政院 前瞻基礎建設

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