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大法官人事權同意案 7月25日立院投票再闖關
司法院大法官缺額7人，上回全部未通過立院審查，全數被封殺。法院今天決議，新提名的7位人選將在7月25日再次闖關，屆時立院將行使同意權，採記名投票表決。
這次獲提名司法院大法官包括，司法院長被提名人蔡秋明，司法院副院長被提名人蘇素娥，以及5位大法官被提名人，包括中正大學法律學系教授蕭文生、最高法院法官鄭純惠、高檢署主任檢察官林麗瑩、台北大學法律學系教授陳慈陽、政治大學特聘教授詹鎮榮。
立法院將在7月3日舉行司法院人事同意權案公聽會。7月9日、10日、14日召開全院委員會，並合併為一次會；7月9日上午審查司法院長被提名人、下午審查司法院副院長被提名人；7月10日及14日審查大法官被提名人，每位被提名人各由7位立委進行詢答。7月25日行使同意權案記名投票表決。
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