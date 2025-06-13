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簡舒培轟賴清德「蠢」 凌濤：民進黨內對賴系憤怒有蹊蹺

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國政基金會副執行長、桃園市議員凌濤。記者潘俊宏／攝影
國政基金會副執行長、桃園市議員凌濤。記者潘俊宏／攝影

總統、民進黨主席賴清德嚴令，民進黨籍民代公費助理禁聘三親等，民進黨台北市議員簡舒培被爆私下批賴總統「超級蠢」。國政基金會副執行長凌濤說，簡舒培轟賴清德，蔡英文前總統的人不用很沒道德，對照蔡英文新電影海報，賴清德當副手卻消失，黨內對賴系的憤怒有蹊蹺？

凌濤表示，簡舒培說「賴清德總統超超超超級蠢，我不懂為什麼有一個總統蠢到這種地步，連這種事情都要管。」其中有三個資訊值得討論。

凌濤分析，簡舒培稱民進黨有助理是金主幫忙養，是誰？有沒有違法對價，檢調查不查？這是民進黨的常態嗎？

凌濤進一步說，簡舒培轟賴清德，蔡英文前總統的人不用很沒道德，且對賴清德社工「賴功德」事件感到白眼。對照蔡英文新電影海報，賴清德當副手卻消失，黨內對賴系的憤怒有蹊蹺？

凌濤說，簡舒培至少幫綠營基層說出實情，賴清德連這事都管。很擔心簡舒培很快就會步上林岱樺、陳怡君、陳歐珀等人後程。

凌濤強調，肯定簡舒培私下說出實話，請她鼓起道德勇氣，對外大聲說出來，不要只會當「暗黑佛地魔」折磨警察及巨量索資，施壓基層公務人員。不然不僅簡舒培對賴清德的白眼翻到天花板去，基層辛苦的公務人員恐怕加班累到白眼要翻到天靈蓋去。

賴清德 蔡英文 簡舒培

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