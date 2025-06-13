簡舒培不滿賴清德禁令私下轟「蠢」 郭國文：個人風格

總統、民進黨主席賴清德在2月下令黨內民代不得任用配偶及三親等擔任公費助理，民進黨北市議員簡舒培遭爆私下批制度超蠢。對此，賴清德子弟兵、民進黨立委郭國文今表示，3、4個月前的事情流傳出來，有點意外，有不同意見本就是民進黨風格；至於用什麼樣語言、方法展現，就是個人的風格。

簡舒培昨晚也透過臉書發聲明，表示民進黨是個大鳴大放的政黨，當黨中央有議題討論時，黨員同志有不同意見是非常正常，經過討論後、方向確定，同志就會遵循辦理，這也是民主政黨的常態。

郭國文表示，其實3、4個月以前的事情現在流傳出來，他覺得有點意外，畢竟那個討論的高峰期已過了，在3、4個月前的當下有一些反應，有不同意見本來就是民進黨的常態；至於用什麼樣語言、什麼樣的方法來展現，這就是個人的風格。

郭國文認為，此事可以說接近塵埃落定，這就是有種爆料式來凸顯個人對這件事情的看法。