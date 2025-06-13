中選會否決反廢死公投藍提行政訴訟 今立院逕付二讀交協商

立法院日前通過的「反廢死」公投案，卻被中選會否決。立法院會今處理國民黨團提案，指中選會違法審議並拒絕辦理立院通過的公投案，立院應提起行政訴訟要求辦理。藍白以人數優勢否決民進黨立院黨團提出不予審議，並以贊成60人、反對51人，表決通過國民黨團提議逕付二讀，並交付黨團協商。

中選會不予辦理反廢死公投，遭在野黨批沒收人民權利，國民黨團遂提案，擬提起行政訴訟。根據國民黨提案內容，鑑於中央選舉委員會5月23日第616次委員會議，違法審議並拒絕辦理立法院依據「公民投票法」第15條第2項所提出之「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」公民投票提案，對此本院應提起行政訴訟，要求中央選舉委員會依法辦理立法院院會通過之公民投票提案。

在大體討論階段，國民黨、民進黨、民眾黨各推派一位代表發言。

國民黨立委牛煦庭說，民進黨執政下的中選會違法，粗暴做出沒收反廢死公投的決定，擁有凌駕民意的權力，破壞憲政體制。過去中選會設置公投審議委員會，代替民意決定哪些題目可以或不可以公投，2017年以前民進黨主張廢除公審會，落實「還權於民」。民進黨曾主張黨國菁英不能透過小房間的討論綁架人民，人民應該有權利，自己決定要公投什麼題目。如今不知道是哪裡來的新黨國權貴，自行沒收有超過8成民意支持的反廢死公投。

民眾黨立委陳昭姿說，譴責中選會罔顧法制精神，踐踏民意，硬是把公投關回民進黨過去自己痛批的鳥籠公投。執政黨只允許行政院在運作，有本事把立法院廢掉，如果中選會可以胡搞，否決立法院的提案，請問總統的防衛性公投、行政院的提案，甚至修憲的複決公投，是否要經過中選會點頭才同意。呼籲中選會立刻收回錯誤決定，否則立法院將提起行政訴訟。

民進黨立委鍾佳濱酸，根據行政訴訟法，有撤銷之訴、課予義務之訴、確認之訴，請問提案者要哪個之訴？再者，依行政訴訟法，「無處分即無訴願，即無訴訟」，請問中選會有做出哪個處分？目前公投法並無「立法原則的創制公投」，如果在野黨覺得要在公投法當中，再增加立法原則的創制公投，那請趕快修公投法，不要在這裡浪費時間，等到行政訴訟到了行政法院，又被駁回，又被不予受理，丟臉。

大體討論後，隨即進入表決。藍白以人數優勢否決民進黨立院黨團提出不予審議，並以贊成60人、反對51人，表決通過國民黨團提議逕付二讀，並交付黨團協商。