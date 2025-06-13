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反恐演練180分貝震撼彈爆破超真實 賴清德曝新訓練中心

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
賴清德（前中）總統今上午前往位於桃園市新屋區內政部警政署反恐訓練中心，並慰勉特勤人員及頒發加菜金。記者翁唯真／攝影
賴清德（前中）總統今上午前往位於桃園市新屋區內政部警政署反恐訓練中心，並慰勉特勤人員及頒發加菜金。記者翁唯真／攝影

賴清德總統今上午前往位於桃園市新屋區內政部警政署反恐訓練中心，現場實際演練室內攻堅、火車及捷運人質營救、武器裝備展示等，並慰勉特勤人員及頒發加菜金。賴清德表示，國際情勢日益複雜，推動台灣的全社會防衛韌性，警察是重要基石，相信憑精實的訓練，一定能捍衛安全，後續反恐中心增設靶場也期待警政署如期如質完成。

今實際演練先是特勤人員乘坐輪式裝甲車到室內攻堅，特勤人員從房屋兩旁慢慢進入，並投入12枚震撼彈，透過180分貝聲響影響人犯，也讓特勤人員能更專注在攻堅。之後特勤人員在垂降至地面，分2組至捷運及火車營救人質，現場高喊「出來、往前走」，相當震撼及逼真。現場也展示現在攻堅的服裝、工具等。

賴清德致詞表示，愈精實的平時訓練，在關鍵時刻，愈能派上用場，維安特勤隊的格言「餘皆牧犬吾為兇狼」，從剛剛的操演來看，維安特勤隊是國內首屈一指的重要編組，訓練相當精實，除了執行反恐攻擊與重大刑案攻堅，及圍捕等任務，也負責反暴力、反破壞、反劫持及反劫機船等特殊任務。

賴說，反恐中心是為了強化台灣反恐的能力所興建的重要設施，看到許多逼真的訓練場所，及不同單位的同仁正在訓練，這些都是為了持續強化社會資安守護國家必要的付出，更是確保警察同仁的執行安全，要謝謝各位努力精進訓練。營區後續改建及增設靶場等工程，政府一定會全力支持，也請警政署務必要如期如質完工。

近年來面對國際情勢日益複雜，及氣候變遷、各地侵擾等的挑戰，賴表示，要結合各方力量，推動台灣的全社會防衛韌性，降低各種天災與事故對社會造成的影響，警察同仁正是全社會防衛韌性重要的基石，少了他們的投入與付出，就不可能完成這項任務，也難以捍衛社會秩序與關鍵基礎設施。

賴強調，任何的演習都不希望真實事件發生，但愈是積極準備，不僅能夠讓國人感到安全，台灣也愈有能力因應各項挑戰，相信憑著各位精實的訓練優良的表現，一定可以達成各項任務，捍衛社會治安，確保國人生命財產安全。最後要祝福各位身體健康訓練成功工作訓練，謝謝大家。

警政署表示，反恐中心內將斥資7.4億元興建1棟室內75公尺長、短槍靶場及綜合體技室，訓練特勤人員，預計明年初開工，2027年底完工。

賴清德總統今上午前往位於桃園市新屋區內政部警政署反恐訓練中心，現場實際演練室內攻堅、火車及捷運人質營救。記者翁唯真／攝影
賴清德總統今上午前往位於桃園市新屋區內政部警政署反恐訓練中心，現場實際演練室內攻堅、火車及捷運人質營救。記者翁唯真／攝影
賴清德總統今上午前往位於桃園市新屋區內政部警政署反恐訓練中心，現場實際演練室內攻堅、武器裝備展示等。記者翁唯真／攝影
賴清德總統今上午前往位於桃園市新屋區內政部警政署反恐訓練中心，現場實際演練室內攻堅、武器裝備展示等。記者翁唯真／攝影
賴清德總統今上午前往位於桃園市新屋區內政部警政署反恐訓練中心，現場實際演練室內攻堅、火車及捷運人質營救。記者翁唯真／攝影
賴清德總統今上午前往位於桃園市新屋區內政部警政署反恐訓練中心，現場實際演練室內攻堅、火車及捷運人質營救。記者翁唯真／攝影
賴清德（前中）總統今上午前往位於桃園市新屋區內政部警政署反恐訓練中心，慰勉特勤人員及頒發加菜金。記者翁唯真／攝影
賴清德（前中）總統今上午前往位於桃園市新屋區內政部警政署反恐訓練中心，慰勉特勤人員及頒發加菜金。記者翁唯真／攝影
賴清德（右2）總統今上午前往位於桃園市新屋區內政部警政署反恐訓練中心，現場實際演練室內攻堅、武器裝備展示等。記者翁唯真／攝影
賴清德（右2）總統今上午前往位於桃園市新屋區內政部警政署反恐訓練中心，現場實際演練室內攻堅、武器裝備展示等。記者翁唯真／攝影
賴清德（前右）總統今上午前往位於桃園市新屋區內政部警政署反恐訓練中心，現場實際演練室內攻堅、武器裝備展示等。記者翁唯真／攝影
賴清德（前右）總統今上午前往位於桃園市新屋區內政部警政署反恐訓練中心，現場實際演練室內攻堅、武器裝備展示等。記者翁唯真／攝影
賴清德總統今上午前往位於桃園市新屋區內政部警政署反恐訓練中心，現場實際演練室內攻堅。記者翁唯真／攝影
賴清德總統今上午前往位於桃園市新屋區內政部警政署反恐訓練中心，現場實際演練室內攻堅。記者翁唯真／攝影

特勤人員 攻堅 反恐

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