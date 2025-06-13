馬英九登海峽論壇陸委會稱統戰 蕭旭岑：立法 否則別恐嚇人民

前總統馬英九將於14日起赴陸訪問，首站將到福建，赴廈門參加海峽論壇。陸委會稱，馬政府時期的陸委會定性海峽論壇為「中共刻意設計的統戰平台」。馬英九基金會執行長蕭旭岑今日接受廣播節目「千秋萬事」專訪，表示民進黨不要再用「統戰」恐嚇國人從事兩岸交流，除非民進黨取得國會多數，立「反統戰法」，否則沒有資格用「統戰」恐嚇人民。

對於馬英九赴陸，且將參加海峽論壇，陸委會副主委梁文傑昨日表示，陸委會對此感到遺憾跟不可思議，稱馬政府時期，陸委會定性海峽論壇是「中共刻意設計的統戰平台」，相信國人自有公評。

蕭旭岑今呼籲，民進黨不要再用「統戰」恐嚇國人從事兩岸交流，因為他查遍中華民國所有法律，沒有一個法律提及「統戰」一詞，只有極少數行政命令中有，民主國家必須依法行政，政府控訴民間老百姓必須依據法律，但目前沒有法律使用「統戰」一詞。

蕭旭岑表示，除非民進黨取得國會多數，立「反統戰法」，否則就沒有資格動輒用統戰恐嚇人民。更何況，會口出「統戰」二字，代表賴清德政府對自己很沒信心，怕國人去大陸就改變想法，台灣人對自己的民主自由有信心，怎麼可能去就被統戰？

蕭旭岑批，陸委會與賴政府「精神分裂」，賴清德總統的「導師」、海基會前董事長、新潮流大老洪奇昌去大陸，就是「正向看待」，馬英九和館長就變成「統戰樣板」？賴清德護航民進黨立委沈伯洋父親賺紅錢，但其他台商就是被統戰、中共同路人？這種雙重標準，真以為台灣老百姓這麼好騙？

蕭旭岑表示，賴清德在520前接受媒體專訪提及「併購說」，代表不希望兩岸走向戰爭，足見賴清德有「浪子回頭」的好現象，既然如此，陸委會對馬英九和館長就不該用負面方式看待，賴政府也應該說明洪奇昌此行是否有被授予特殊任務或見對岸什麼官員。

蕭旭岑指出，馬英九到對岸參加海峽論壇，館長到上海直播，都是要把民進黨的封閉牢籠打開，尤其館長昨天直播逼近300萬人觀看，更是「現象級的兩岸重要事件」，這是民進黨最害怕的。他認為館長到上海對兩岸最大貢獻，就是讓台灣人看到大陸民眾的友善與熱情。