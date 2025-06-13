簡舒培被爆批賴清德「蠢」 王鴻薇喊保重：方丈不可得罪

總統、民進黨主席賴清德日前嚴令，民進黨籍民代的公費助理禁聘三親等，民進黨台北市議員簡舒培則被爆其私下批賴總統「超級蠢」。簡舒培後續雖發聲明，但全文不見否認。國民黨立委王鴻薇今說，得罪賴清德的下場不會太好，「我只能說，簡舒培你保重。」

對於被爆批賴清德蠢，簡舒培回應，民進黨是台灣第一個民主政黨，更是一個大鳴大放的政黨，當黨中央有議題討論時，黨員同志有不同意見是非常正常，大家會透過一定管道進行意見反應，但經過黨內討論過後，方向確定民進黨同志就會遵循辦理，這也是民主政黨的常態。

簡舒培表示，妹妹的確是她議會辦公室的行政助理，也確實進行選民服務與行政事務，對制度的討論與此無關，盼有心人士勿刻意模糊焦點。無論是先前那個3月分已經繳清的罰單，還是這次的2月分不明來源的錄音檔，都是3、4個月以前的事，卻在罷免藍委即將成案的此刻，成為媒體大篇幅報導的題材，顯示所謂的「知情人士」真的急了。無論是抹黑、搞分化，都無法轉移不適任藍委面臨罷免的焦點。

王鴻薇說，她非常幫簡舒培擔心，簡舒培不知道方丈大人是不可以得罪的。

王鴻薇認為，從簡舒培的回應看來，簡舒培沒有否認。當然這是民進黨內的家務事，但也看到很多人因此幫簡舒培擔心，因為只要得罪賴清德，下場不會太好，「所以我只能說，簡舒培你保重。」