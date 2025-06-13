凌濤：沈伯洋父搭中國一帶一路順風車 精準投資厄瓜多

民進黨立委沈伯洋父親沈土城被揭在大陸做生意，且以「中國台灣」為名登記。國政基金會副執行長凌濤揭沈伯洋父親向中國大陸海關總署申請特別許可證的時機，與中國大陸推行一帶一路的時間點過於巧合，搭上中國一帶一路的全球順風車，精準在厄瓜多投資，這就是台灣黑熊變成「中國紅熊」最大的例證。

國民黨今舉行「中國紅熊搭上『中國一帶一路』在厄瓜多大賺，罷團、紅孩兒為大惡罷接連翻車」記者會。

凌濤表示，沈土城的「兆億有限公司」與中國大陸的生意從2008年開始，於2013年9月向中國海關總署申請特別許可證，以「中國台灣」進軍中國大陸賺人民幣。

凌濤表示，2013年9月、中國大陸恰好提出「絲綢之路經濟帶」、「21世紀海上絲綢之路」構想；同年11月，中共更在18屆3中全會後，將「一帶一路」上升為國家發展戰略。合理懷疑兆億有限公司響應中國的一帶一路，沈伯洋父親在同樣的時間點，以「中國台灣」向中國海關總署（GACC）申請海外出口商登記，「中國熊」跟得好緊、好快，馬上搭上中國一帶一路的全球順風車。

凌濤指出，2018年12月，厄瓜多與中國簽署「一帶一路合作諒解備忘錄」（MOU），正式加入倡議，中國甚至宣布厄瓜多是其中南美一帶一路的重要推手；而就在隔年度2019年，兆億公司在厄瓜多貿易額是創下歷年第四高。這就是幫中國一帶一路創造貿易額的最佳例證，顯現沈伯洋家族根本就是中國一帶一路政策的超積極追隨者。

凌濤表示，過去民進黨立院黨團總召柯建銘痛批國民黨配合一帶一路，如今柯建銘要不要以同樣標準檢驗民進黨不分區第2名的沈伯洋？沈伯洋家族買中國貨、登記中國台灣，積極追隨一帶一路的信仰，柯建銘要不要嚴格檢驗「中國熊」？

凌濤說，中國的一帶一路未進到台灣，但台灣有個「中國紅熊」已於2013年的9月，精準跑到中國大陸，跟著中國大陸的一帶一路在全球賺錢，且精準地在厄瓜多投資一帶一路，這就是台灣黑熊變成「中國紅熊」最大的例證，民進黨的支持者可以接受嗎？賴清德在中常會大聲地「全黨護一熊」，可以接受「中國雄」竟然是中國一帶一路的追隨者嗎？

國民黨發言人鄧凱勛指出，罷民進黨與罷團搞的大惡罷其實只是謀求政治紅利，早在國民黨立委當選的第2天就開始佈局，根本沒有所謂罷免的理由，根本就沒有所謂罷免的正當性。

國民黨發言人楊智伃表示，沈伯洋被證實其父親就是中國台商，並大賺紅錢，沈伯洋的回應就是推託，但沈長期用其邏輯、敘事與脈絡講出來的話、做過的事，通通都輪迴到他的身上。很多青鳥盯著館長這次到大陸旅遊，質疑館長開啟網紅赴中時代，沈伯洋帳號就留言，「還有黃國昌，他是替黃國昌鋪路」。

楊智伃質疑，館長去上海旅遊就被抹紅是幫黃國昌鋪路？難道沈爸爸用「中國台灣」去大陸做生意，難道就是幫沈伯洋搭橋？沈伯洋父親以中國台灣的國籍登記於海關官網，在中國大陸做生意。她問沈，「你爸爸是不是在幫你搭橋？是不是在幫你鋪路？你作為民進黨外交國防委員會召委、不分區第2名的立法委員，你爸爸幫你鋪路，你爸爸去了之後，同理，在未來是不是要幫賴清德主席鋪路？」