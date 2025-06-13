東亞民主論壇開幕 韓國瑜：中華民國和世界公民社會捍衛民主

2025東亞民主論壇在日本東京登場，立法院長韓國瑜以民主基金會董事長身分代表致詞，他在開幕典禮上以預錄方式發表談話，韓國瑜表示，中華民國與日本同處於東亞關鍵樞紐位置，也同為自由民主的愛好國家，中華民國也和世界各國公民社會共同捍衛民主。

今年東亞論壇主題為「調適與推進 : 捍衛區域民主」， 期盼民主在面臨當今各方勢力及國際情勢轉變等新挑戰之際， 仍舊能屹立不搖。透過辦理論壇，致力於團結區域的民主夥伴， 共同面對不同的威脅與挑戰、討論當今國際民主問題、探尋解決方針。

韓國瑜表示，今年論壇首次移師日本東京舉行，象徵著中華民國與日本的緊密聯繫與深刻情誼，數年來，「東亞民主論壇」持續積極維繫亞洲的公民社會網絡，透過舉辦論壇活動以及執委會，推廣亞洲的自由民主價 值，讓各國民主實務工作者擁有對話交流、分享經驗以及培力公民社會的溝通平台。從 2014年創立至今年已經 11 年始終堅持這份民主信念及價值。

韓國瑜強調，中華民國的民主成績世界有目共睹，全球各大專業智庫皆給予高度評價。首先，美國重要非營利智庫「自由之家」（Freedom House）在「2025 年全球自由報告」中指出，雖然台灣深受境外勢力及內部挑戰影響，但是「政治權利」面向上獲得38 分、「公民自由」方面則高達 56 分，總分共 94 分，持續列為自由國家，在亞洲名列第 2，僅次於日本1。此外，根據瑞典哥德堡大學的「多元民主中心」（V-Dem）發表的「2025 年民主 報告」，台灣在 2024 年的「自由民主指數」中，排名全世界第31 名，也是僅次於日本、排名亞洲第二。