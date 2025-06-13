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「看不見的國家」上映 蔡英文：盼朝野團結跟政府前進

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
前總統蔡英文。圖／聯合報系資料照片
前總統蔡英文。圖／聯合報系資料照片

記錄片「看不見的國家」今天在台灣上映，前總統蔡英文在臉書表示，誠摯邀請大家走進電影院，一起觀看這部極具意義的紀錄片。蔡英文也說，謝謝台灣人民過去八年跟她一起努力，也希望在當前變化萬千的國際局勢中，朝野能團結一致，繼續跟政府一起穩健前進。

蔡英文表示，這不是一部關於她的紀錄片，而是一部關於台灣的紀錄片。它描繪了我們如何從一個曾經被忽視、被打壓的「看不見的國家」，一步一步走向世界的舞台。「我們靠著對民主價值的堅持、對自由多元社會的珍惜，以及在科技與經濟實力上的努力與突破，讓世界終於開始看見台灣。」

蔡英文說，要感謝導演葛靜文（Vanessa Hope）與她的團隊，拍出這樣一部動人的作品。她們讓台灣的故事，不再只是被遺忘的一角，而是被真實地記錄下來，傳遞出去，擺脫被忽略與掩蓋的宿命。這部片也讓更多人認識台灣，一個小小多山卻美麗而強韌的國家。

蔡英文表示，曾經在世界上「看不見的國家」，反而讓我們看見自己，看見台灣人民的勇氣，更看見民主台灣的堅韌。謝謝台灣人民過去八年跟她一起努力，也希望在當前變化萬千的國際局勢中，朝野能團結一致，人民能展現韌性，繼續跟政府一起穩健前進。

蔡英文 紀錄片 台灣人

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