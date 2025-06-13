廢監院衝擊五權憲法 翁曉玲：制度無疏漏 是職權者出問題

民眾黨立院黨團今拋出廢除監察院，黨團總召黃國昌表示下周正式提案。國民黨立委翁曉玲認為，這牽涉到憲政架構的改變，需審慎評估，但她認為中央政府很多機關當時設計的初衷、權責並無太大疏漏，是執行職權的人本身出了問題。

針對民眾黨團主張，翁曉玲表示，這涉及到憲政架構的改變，她認為要審慎評估，以及也要留意權限轉移的問題，目前尚不知道民眾黨版的內容，不曉得監察權未來會如何移轉。

翁曉玲指出，倘若是整個機關、權限都拿掉的話，未來對於整個台灣的公務機關及公務員，沒有事後監督的機制，這要審慎評估。倘是保留監察權，只把組織機關拿掉，那還可以討論監察權未來要放在哪裡，是在立法權、立法院底下，或另設類似監察委員會的機關？這部分要從長計議。

詢及監院是否真有廢除必要，真正問題是否出在監委本身，翁曉玲認為，現在中央政府很多機關當時設計的初衷、權責並無太大疏漏，但確實是執行職權的人本身出了問題。以遴選重要的政府官員來說，以監察委員為例，當時遴選、同意通過監察委員的這部分是有問題的，總統提名權一把抓，不像是西方國家尤其在內閣制國家，各個不同的政黨都有權利提出，甚至國會有很大的提名權以及同意權。

翁曉玲說，台灣的情況是，總統掌握了除立法院外，另4個重要憲政機關（行政院、司法院、考試院、監察院）要職的提名權，立法院的同意權又很薄弱，在人選選拔時就會出現問題。行政跟立法一把抓時，重要的官員淪為政治酬庸，就不可能凸顯出其專業，專業就不重要，人格、品德、操守便不是選拔人員的最重要條件。

翁曉玲強調，不管是監察院、中選會、NCC等獨立機關，明明選擇標準應該是要更高的，現在卻都淪為政治酬庸。民進黨執政後，把獨立機關、重要憲政機關的人事安排全都破壞。

關於我國修憲門檻，依據憲法增修條文第12條規定，憲法之修改，須經立法院立法委員4分之1提議，4分之3出席，及出席委員4分之3之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之。