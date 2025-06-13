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爭黨內市長提名？邱議瑩昨會勘前鎮漁港 賴瑞隆陣營今說早解決
民進黨高雄立委邱議瑩、賴瑞隆爭取明年高雄市長黨內提名，昨日邱議瑩邀集國土署及漁業署官員會勘前鎮漁港，直搗賴瑞隆選區。今早挺賴議員黃彥毓發聲說，5月22日賴瑞隆接獲陳情，請他協助處理，6月3日就已經擬定相關解決方案。
前鎮小港區市議員黃彥毓指出，前鎮漁港下水道工程施工，影響活魚水車停車及作業動線，攤商擔心營運受影響等相關問題，5月22賴瑞隆接獲陳情，特別商請他協助處理，即刻展開協調。
黃彥毓說，他在5月27日邀集漁業署、海洋局、國土署、區漁會等單位人員會勘，並於 6月2 日召開協調會討論具體分段施工方案，隔日擬定B區施工會在 7月6日 前完成修補與臨時水電，攤商可順利進駐，C區7月6日前，碼頭沿岸工程暫不開挖，確保水車能正常作業。
黃彥毓強調，服務團隊在一周內快速回應漁港攤商需求，「我們聽見、馬上做！」，未來也會持續追蹤工程進度，確保攤商營運順利進行。
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