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爭黨內市長提名？邱議瑩昨會勘前鎮漁港 賴瑞隆陣營今說早解決

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委邱議瑩昨邀國土署及漁業署官員會勘前鎮漁港。記者徐白櫻／攝影
立委邱議瑩昨邀國土署及漁業署官員會勘前鎮漁港。記者徐白櫻／攝影

民進黨高雄立委邱議瑩、賴瑞隆爭取明年高雄市長黨內提名，昨日邱議瑩邀集國土署及漁業署官員會勘前鎮漁港，直搗賴瑞隆選區。今早挺賴議員黃彥毓發聲說，5月22日賴瑞隆接獲陳情，請他協助處理，6月3日就已經擬定相關解決方案。

前鎮小港區市議員黃彥毓指出，前鎮漁港下水道工程施工，影響活魚水車停車及作業動線，攤商擔心營運受影響等相關問題，5月22賴瑞隆接獲陳情，特別商請他協助處理，即刻展開協調。

黃彥毓說，他在5月27日邀集漁業署、海洋局、國土署、區漁會等單位人員會勘，並於 6月2 日召開協調會討論具體分段施工方案，隔日擬定B區施工會在 7月6日 前完成修補與臨時水電，攤商可順利進駐，C區7月6日前，碼頭沿岸工程暫不開挖，確保水車能正常作業。

黃彥毓強調，服務團隊在一周內快速回應漁港攤商需求，「我們聽見、馬上做！」，未來也會持續追蹤工程進度，確保攤商營運順利進行。

議員黃彥毓（中間戴帽者、穿綠色背心）說明，他受立委賴瑞隆請託，上月就開始關心前鎮漁港施工相關問題，6月2 日召開協調會。圖／取自黃彥毓臉書
議員黃彥毓（中間戴帽者、穿綠色背心）說明，他受立委賴瑞隆請託，上月就開始關心前鎮漁港施工相關問題，6月2 日召開協調會。圖／取自黃彥毓臉書

賴瑞隆 攤商 國土署

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