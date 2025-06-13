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提案修憲廢除監察院 黃國昌：達29人連署門檻 已送案

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（中）今天率黨籍立委舉行記者會，盼朝野支持廢除功能不彰的監察院，也希望總統邀約朝野對話能體察民意。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席黃國昌（中）今天率黨籍立委舉行記者會，盼朝野支持廢除功能不彰的監察院，也希望總統邀約朝野對話能體察民意。記者潘俊宏／攝影

民眾黨立院黨團提出廢除監察院修憲提案，民眾黨團總召黃國昌表示，台灣人民受夠這群巨嬰監委、濫權監委，相信多數人民早就對監委喪失任何基本信任感，感謝有非常多國民黨委員支持，但這件事並沒跟國民黨主席朱立倫交換意見。黃稍早透露，連署已跨越29名立委法定提案門檻，已正式送案。

黃國昌今上午受訪時表示，今天民眾黨立委全體已登記發言，廢除監察院是長期以來的主張，也是柯文哲主席在2024年選總統時的重要政見，過去民眾黨因為在立院席次不足，無法單獨提出修憲提案，今再度做出重要宣示，正式啟動廢除監察院連署，希望今天一定可以簽過連署門檻，正式向院會提出修憲的提案。

黃國昌表示，成案後也會拜託立院院長韓國瑜立即組成修憲委員會，完成廢除監察院的案子，台灣人民受夠了這群巨嬰監委、濫權監委，包庇自家人作為執政黨鷹犬，作為民進黨打手監委，監察院說針對違法亂紀、濫用公務車，近期會內部調查，但相信多數人民早就對監委喪失任何基本信任感，若這群監委不知所進退，還繼續賴在位置上，領人民薪餉，再抱怨不知民間疾苦、何不食肉糜的話時，這群監委已沒有資格待在這棟建築物，監察院也喪失任何存在價值。

黃國昌強調，就用人民力量廢掉監察院，這是今天民眾黨的黨團會議做的重要決議，也要感謝有非常多國民黨委員表達支持，正在連署中，相信今早一定可以跨越連署門檻，下周正式提案。至於是否有跟國民黨談好，黃則說，這件事並沒有跟國民黨主席朱立倫交換意見，相信廢除監院目標，能有很多在野立委支持，有信心在今天跨越連署門檻。

黃國昌稍早在臉書發文表示，廢除監察院修憲提案連署跨越29位立法委員法定提案門檻，已正式送案。

門檻 監察院 修憲

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