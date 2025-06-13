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提立院再延會到831 黃國昌：民進黨急休會去度假、大罷免？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立院黨團今早在議場前受訪。記者張曼蘋／攝影
民眾黨立院黨團今早在議場前受訪。記者張曼蘋／攝影

民眾黨立院黨團今提案，立法院第三會期二次延會至8月31日。民眾黨團總召黃國昌表示，現在該處理的法案還有多少沒有處理完？人民都在工作，民進黨就急著在7月31日休會，是要去度假，還是搞大罷免？甚至提出廢除監察院等法案，民進黨都要用陰謀論抹黑，這是拉低台灣民主法治水準。

黃國昌表示，民進黨立委腦袋不知道想什麼事情，要不要自己盤整現在該處理的法案，還有多少沒有處理完？人民都在工作，民進黨就急著在7月31日，是要去度假？搞大罷免？今天看到民進黨提案非常驚訝，民進黨現在廢弛政務到大法官都不想審，現在民進黨是跟人民宣告，賴清德總統提名的大法官，民進黨完全不想審嗎？

黃國昌說，拜託民進黨這些立委好好專注在需要通過的重大法案，如果連民眾黨希望夏天時好好通過，包括高關稅、司法改革，甚至現在提出廢除監察院等法案，民進黨都要用陰謀論方式抹黑，相信這是拉低台灣民主法治水準，拜託民進黨立委省省吧。

民進黨 民眾黨 大罷免

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