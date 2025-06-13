【即時短評】簡舒培飆罵不只是黨內風暴 賴清德恐讓「全民受害」

民進黨新潮流系議員簡舒培昨被爆出為「三等親條款」，痛罵賴清德總統「蠢到這地步」，其他新系議員也曾轟「狗屁想法」；看似黨內風暴，卻凸顯賴清德「專斷獨行」執政風格，不只黨內與賴同派系的都看不下去，恐怕全民都受害。

民進黨議員、立委相繼捲入助理費案，身兼黨主席的賴清德今年2月在中常會上宣布，全黨所有民意代表不得任用配偶及三親等以內血親、姻親為公費助理。

當時同為新系的新北議員林秉宥就曾發文直指「不當連結的狗屁想法還規畫要入黨章」，就因為少數幾個人涉入助理費案件，又剛好涉案人是親屬，就禁止任用三等親當助理，在邏輯上太過牽強。雖然事後為措辭激烈道歉，但強調不應在未經全黨民主程序的情況下就納入黨章。

如今，同為新系的簡舒培也被爆出曾因「三等親條款」飆罵總統，昨天雖發聲明稱「無法轉移不適任藍委面臨罷免的焦點」，也指出民進黨是大鳴大放的政黨，不同意見很正常。

但簡未否認飆罵的內容，最有紀律的新潮流系都紛紛做不住，果然今天黨內不分派系的議員就紛紛聲援簡舒培，直指黨中央未溝通就下令，北中南黨籍民代都反彈。

前總統蔡英文執政時期，雖還是黨同伐異，但至少在下任何關鍵政策，都會優先找民進黨立法院黨團溝通，甚至遇到派系歧異，也會找派系要角到官邸討論。

反觀賴清德在「小圈圈」裡專斷獨行，離民進黨立院黨團愈來愈遠，更遑論是議員層級或是要與派系討論，黨內懷念蔡英文執政的心聲也持續發酵。

「黨內真心話」凸顯賴清德執政風格，但卻不只是民進黨內的事，賴的風格隱含的全民危機是，若黨內的心聲都不願理會，誰又會相信最近賴所提的「共商國是」，會真正尊重在野意見？

且如今國際有關稅戰，國內又有刪地方補助款等爭議，衝擊第一線民眾，小老百姓需要向「全民總統」發聲，但看看民進黨自己人的下場，恐怕只是緣木求魚。