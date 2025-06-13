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【即時短評】簡舒培飆罵不只是黨內風暴 賴清德恐讓「全民受害」

聯合報／ 本報記者李承穎
身兼民進黨主席的賴清德總統日前要求綠營民代不得任用配偶及三親等擔任公費助理，引發民進黨議員簡舒培不滿。本報資料照片
身兼民進黨主席的賴清德總統日前要求綠營民代不得任用配偶及三親等擔任公費助理，引發民進黨議員簡舒培不滿。本報資料照片

民進黨新潮流系議員簡舒培昨被爆出為「三等親條款」，痛罵賴清德總統「蠢到這地步」，其他新系議員也曾轟「狗屁想法」；看似黨內風暴，卻凸顯賴清德「專斷獨行」執政風格，不只黨內與賴同派系的都看不下去，恐怕全民都受害。

民進黨議員、立委相繼捲入助理費案，身兼黨主席的賴清德今年2月在中常會上宣布，全黨所有民意代表不得任用配偶及三親等以內血親、姻親為公費助理。

當時同為新系的新北議員林秉宥就曾發文直指「不當連結的狗屁想法還規畫要入黨章」，就因為少數幾個人涉入助理費案件，又剛好涉案人是親屬，就禁止任用三等親當助理，在邏輯上太過牽強。雖然事後為措辭激烈道歉，但強調不應在未經全黨民主程序的情況下就納入黨章。

如今，同為新系的簡舒培也被爆出曾因「三等親條款」飆罵總統，昨天雖發聲明稱「無法轉移不適任藍委面臨罷免的焦點」，也指出民進黨是大鳴大放的政黨，不同意見很正常。

但簡未否認飆罵的內容，最有紀律的新潮流系都紛紛做不住，果然今天黨內不分派系的議員就紛紛聲援簡舒培，直指黨中央未溝通就下令，北中南黨籍民代都反彈。

前總統蔡英文執政時期，雖還是黨同伐異，但至少在下任何關鍵政策，都會優先找民進黨立法院黨團溝通，甚至遇到派系歧異，也會找派系要角到官邸討論。

反觀賴清德在「小圈圈」裡專斷獨行，離民進黨立院黨團愈來愈遠，更遑論是議員層級或是要與派系討論，黨內懷念蔡英文執政的心聲也持續發酵。

「黨內真心話」凸顯賴清德執政風格，但卻不只是民進黨內的事，賴的風格隱含的全民危機是，若黨內的心聲都不願理會，誰又會相信最近賴所提的「共商國是」，會真正尊重在野意見？

且如今國際有關稅戰，國內又有刪地方補助款等爭議，衝擊第一線民眾，小老百姓需要向「全民總統」發聲，但看看民進黨自己人的下場，恐怕只是緣木求魚。

賴清德 議員 民進黨

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