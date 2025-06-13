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簡舒培因助理三親等條款駡賴清德「超蠢」 北市議員：總統多慮了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市議員簡舒培。記者洪子凱／攝影。報系資料照
民進黨台北市議員簡舒培。記者洪子凱／攝影。報系資料照

賴清德總統身兼民進黨主席，今年初曾要求綠營民代不得任用配偶及三親等擔任公費助理，引發黨內不滿。傳同為新潮流系的北市議員簡舒培深感不滿，在辦公室爆粗口飆罵賴「超蠢」。針對親人當助理，藍、白都有不同意見，有人認為應該避嫌；有人認為沒有法律規定「賴總統多慮了」

台北市民眾黨議員張志豪說，助理就算不是三等親內， 想為非作歹，一樣還是會做，是人選的問題，不論是不是自己三等親，只要認真做事，沒有亂搞，誰都可以當助理，很多不法案件發生，也都不是民代自己的親戚，所以不用想這麼多，把該做的事做好、做對的事，跟親戚沒有關係。

國民黨北市議員詹為元表示，重點不是助理是否用三等親，而是過去太多民代用自己親人當人頭，詐領助理費，根本沒有實際工作，所以真正要去預防的是詐領助理費而不工作，他認為如果用自己的親人，也有實際工作，就沒有問題。

至於簡舒培被爆料，詹為元說，賴清德說不能用親人當助理，綠營自己人抱怨又不敢講，變成政治攻防，但他還是認為，其實社會觀感，對民代用親人的觀感並不好，應該避免，像自己的研究室，現在人手也沒有補滿，但仍堅持避免找親人幫忙來當助理。

議員 北市

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