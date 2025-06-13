立院史上最長會期 擬延會至8月31日

立法院會日前通過國民黨團提案，這一會期延長至7月31日止，民眾黨團13日於院會中再度提案，建請再延長會期至8月31日，獲得國民黨團表態支持。目前尚未表決此案，尚待朝野協商後，加上協商冷凍期部分，預計7月中旬可確定是否延會至8月底。

依照規定，立法院會期每年兩次，自行集會。每年2月至5月底及9月至12月底是法定集會期間，必要時得依法延長會期。立委每年2月1日、9月1日起報到，由各黨團協商決定開議日期。

日前國民黨團提案、聯手民眾黨團通過，本次會期延長至7月31日。當時民進黨團質疑，國民黨團是為了維持「國會保護傘」力拚延會，以避免涉司法案件的立委遭偵辦。該案通過後，立法院各委員會所排的議程，多以地方考察為主。

今天由民眾黨團再度提案，「針對第11屆第3會期，建請再延長會期至114年8月31日止」，該案目前尚未進入表決，尚待朝野協商後，加上協商冷凍期部分，預計7月中旬可確定是否延會至8月底。

對此，國民黨團表達支持，民進黨團則認為，延會必須要有社會正當性，否則又將不審法案、拿考察來墊檔。