盧秀燕「法院是民進黨開的」 法官協會抗議：無法接受政治人物羞辱

台中市長盧秀燕日前針對地方補助款訴願、行政訴訟，於議會答詢悲觀地稱「法院是執政黨開的」等語，中華民國法官協會今發聲明嚴正抗議，表示捍衛司法獨立，不能接受政治人物公開羞辱兢兢業業的法官們，呼籲停止粗暴的批評，不要把司法當作政治操作的工具。

行政院刪減地方一般性補助款，盧秀燕在議會答詢時表示，若行政院6月16日尚未回心轉意，將會提出訴願、行政訴訟，但她對於結果感到悲觀，「法院是執政黨開的」、「法院與大法官都是民進黨自己人」。

法官協會今表示，對於盧秀燕的言論，協會深感遺憾，並表達嚴正抗議，政治人物隨口一句發言，就把這頂司法偏頗不公的大帽子恣意套在全國法官頭上，對每天承受龐大案件壓力，犧牲家庭生活甚至個人健康，兢兢業業的法官們，無疑是一種公開羞辱，協會完全不能接受。

聲明指出，訴訟中，原告與被告、檢察官與被告，立場對立，輸贏之間，憑的是證據、講的是法律，法官依據法律獨立審判，當事人的政治立場如何，向來都不是法官要考慮的，法官從來不是任何政黨的附隨組織，更不是為政治服務的工具人。

法官協會指出，選舉結果、各政黨在朝在野，或因時易轉，但法官們捍衛司法獨立的決心從未改變，任何政黨的政治人物輕率地以若干訴訟的結果有利於特定政黨，便以偏蓋全地誤解法官用政治立場決定訴訟勝敗，妄言法院都是為某一黨服務，無視個案判決勝敗理由不同，就是一種對司法最廉價的踐踏，而把司法踩在腳底、對法官潑髒水，妨害社會對法院專業中立的期待，助長社會輕視司法的氛圍，把司法政治化，讓人民不再信賴司法，選擇「自力救濟」，最終，受害最深的，還是全體國民。

協會表示，協會理解民眾對「司法改革」成效是不滿意的，司法絕對應該更好，他們積極檢討，並謀求裁判品質的提高，建置、引進各種自律、他律的監督手段，一切可受公評，但改革也需要充足的奧援。

法官協會呼籲，各界務必重視「血汗司法」的嚴重問題，包含各類訴訟案件持續增長（如詐騙案件暴漲，幾乎淹沒各級法院），法官、書記官等司法從業人員長期工作過勞，基層同仁薪資待遇與工作量極度失衡，都是現在暫時還看不到解方的司法困境，不管是中央、地方的政府官員、各政黨的民意代表，手上都握有能提供司法更好的資源，卻少有人認真關切這些司法議題，尋求解決之道，如若大家只想草率地抹黑司法，實非全民之福。

協會指出，懇請政治人物停止這樣粗暴的批評，不要把司法當作政治操作的工具，留給「司法」一塊不受政治干擾的獨立審判空間，他們相信「司法改革」一定能更加穩健前行，法官們必然願意堅定地為此目標持續努力，誠摯回應全民最深的期待與託付。