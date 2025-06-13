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新任駐英副代表江雅綺遭告發學歷造假 北檢將分案調查

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
江雅綺出任駐英副代表。圖／報系資料照
江雅綺出任駐英副代表。圖／報系資料照

新任駐英國公使江雅綺被爆出學歷造假，引發質疑，民眾本月11日至北檢告發江涉刑法偽造文書、詐欺取財、詐欺得利等罪嫌，認為江佯稱畢業於英國杜倫大學法學博士，獲取多項政府機關研究、計畫經費。台北地檢署收案後將分案調查。

江雅綺博士學歷，早在她被任命為英國副代表時，即有人提出質疑，當時外交部轉述江雅綺說法稱，她的英國指導教授與英國法學院院長都曾說明原由，科技部新聞稿也已完整說明，並「判定本人無所謂學歷造假情形，檢舉案不成立」。    

民眾告發狀指出，江雅綺2012年6月畢業於英國杜倫大學社會科學與健康學院（Faculty of Social Sciences and Health, Durham University, UK）博士，她明知非畢業於杜倫大學「法學院」，卻數次在各類政府機關申請案件，誆稱自己為杜倫大學「法學博士」致公務員陷於錯誤記載她為法學博士；江自政府機關及民間單位獲得薪資、稿費、研究費、計畫經費、擔任職務報酬、出席費、演講費、交通費及差旅費等財產上不法利益，請求檢察官調查此案。

總統府5月19日公布總統令，特任國立台灣海洋大學法政學院教授江雅綺為駐英國公使。江的學歷再度引發質疑，她於杜倫大學畢業學院為「社會科學與健康學院」

民眾黨立院黨團臉書發文指出，江2022年遭科技部認證學歷造假。科技部2022年6月26日新聞稿指出，江在科技部擔任法規會專員所填寫「最高學歷主修學門系所」欄位，填寫為「法學院」均為「不實學歷」，科技部更據此要求江更正「其所申請本部研究計畫之相關申請資料，避免爾後再有爭議」。

英國 科學 江雅綺

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