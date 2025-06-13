王鴻薇：民進黨全黨護沈伯洋 無法轉移汙名化台商

民進黨立委沈伯洋的父親沈土城被揭於大陸海關登記使用「中國台灣」的名稱，陸委會對此卻稱這是沒有選擇空間的，不是只有沈伯洋的父親這麼做。國民黨立委王鴻薇今指陸委會說法是護航，從賴清德總統以下，全黨護沈伯洋，無論民進黨怎麼拗，都沒有辦法轉移之前如何汙名化台商。

沈伯洋以抗中保台著稱，其父沈土城在大陸做生意引發議論，近日也被揭登記時用中國台灣為名，業已引起批評。陸委會副主委、發言人梁文傑昨日表示，這是沒有選擇空間的，很多進出口廠商都這樣，「我想不是只有沈伯洋的父親是這麼做。」

對沈伯洋父親沈土城公司登記中國台灣一事，王鴻薇表示，陸委會針對此事有說明，說這是廠商沒有辦法選擇的，所以陸委會看起來是護航沈父，藝人講中國台灣就不行。民進黨如同當年「全黨護一人」，袒護新竹市前市長林智堅論文案一樣。現在從賴清德以下，全黨護沈伯洋，無論民進黨怎麼拗，都沒有辦法轉移之前是如何汙名化台商，如何汙名化所有人。

王鴻薇指出，沈伯洋這樣做法， 還得到賴清德的認同，此事完全是照妖鏡。同樣正當的台商會被抹紅，可是若是沈伯洋的爸爸就沒關係。民進黨平常沒事愛給人家丟紅帽子，隨時喊著抗中保台，結果自己在賺紅錢，自己在雙標。