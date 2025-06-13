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民眾黨提立院最長延會 吳思瑤：黃國昌替藍委撐保護傘？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨提案立法院會再延會到8月底，民進黨團幹事長吳思瑤說，最嫉惡如仇的黃國昌，延會到八月底又要替涉案的國民黨立委撐起保護傘。記者張曼蘋／攝影
民眾黨提案立法院會再延會到8月底，民進黨團幹事長吳思瑤說，最嫉惡如仇的黃國昌，延會到八月底又要替涉案的國民黨立委撐起保護傘。記者張曼蘋／攝影

國民黨立院黨團先前提案，立法院第三會期延會至7月31日，民眾黨團今再提案，將再延會至8月31日。民進黨團幹事長吳思瑤表示，二次延會到8月底，現在民眾黨在協助國民黨立委獲司法保護傘？一向最彰顯正義、最嫉惡如仇的黃國昌，又要替涉案的國民黨立委撐起保護傘？

吳思瑤今上午受訪時表示，民眾黨團提案是僅限列13案，延會要有社會正當性，既然延會可不可以認真審查國安法案？一手延會、一手擋國安法案，今再次把相關提案擋在議程外，如果延會連最重要國安法案都不能審，延會到底要處理什麼？

吳思瑤指出，藍白表決若成功，通過藍白期待議程，民進黨提的民生法案跟國安法案組卻在外，且發現民眾黨又提案要繼續延會到8月31日，二次延會到8月底，成為史上最長延會，原本已經延會兩個月到7月底，現在黃國昌要再延會到8月底，民眾黨協助國民黨立委獲得司法保護傘嗎？

吳思瑤說，一向最彰顯正義、最嫉惡如仇的黃國昌，提案延會到8月底，又要替涉案的國民黨立委撐起保護傘，到底延會到8月底的重要議程、議案在哪？延會目的是什麼？又要拿考察墊檔嗎？

民進黨立委賴瑞隆也說，黃國昌一向痛恨司法犯罪行為，但如今卻在黃國昌掩護下，檢察官難以偵辦，黃國昌利用政治力量，掩護犯罪行為，這樣是好的嗎？不要現在的黃國昌打臉十年前的黃國昌。

黃國昌 民眾黨 國安法

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