父公司登記「中國台灣」 沈伯洋嗆：被矮化 不是譴責被害人

民進黨立委沈伯洋父親被爆長期與大陸有商業來往，且海關登記時使用「中國台灣」。沈伯洋今在受訪時嗆，「這不是廢話？」所有商人到中國一定被矮化；沈伯洋也不滿表示，這怎麼會問他，這是典型譴責被害人說法，中國持續矮化台灣國格，有什麼相對應措施才是應該做的，不是譴責被害人。

被問及父親公司登記中國台灣，沈伯洋回嗆，「這不是廢話？所有目前商人要到中國，一定把你矮化中國台灣。」

但沈伯洋也說，這個要問他爸，怎麼會問他，這是典型譴責被害人說法，不去譴責加害人，卻問一般民眾為何接受，這很詭異；沈伯洋說，若有人如此在意，應該要通過立法，中國持續矮化台灣國格，應該做出什麼相對應措施，是不是把中華郵政改名台灣郵政，在意的話這才是應該做的，不是譴責被害人。

對於曾說台商是統戰引路人，沈伯洋說，所有赴陸都有風險，台商、教授、黑道甚至村里長，赴陸當然可能被滲透的風險，這就是為什麼要做管控，他以前就不斷強調，風險最高是立法委員，立委進出大陸不用經聯審會同意，也可接觸國家機密，更會接觸一般人，符合中國一代一線的統戰策略，所以立委去中國需要控管，只要跟聯審會報備，內容公開上網，風險最高的人本來就應該受到控管，沒有立法跟行政分權問題。

沈伯洋也說，他爸爸從2019年反送中事件後就沒再過去了，因為之後的統戰變的嚴重，他提醒爸爸再過去就是風險，所以他爸爸就不去了；沈伯洋說，如果他爸爸現在還去中國，要修法控管立委三親等內的親人，他舉雙手贊成。