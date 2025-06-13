快訊

「車模界林志玲」疑打牛奶針不治！ 名醫列過失致死被告偵查

以色列重創伊朗軍方與核科學高層 傳總參謀長與IRGC司令遭暗殺

台南永康賣場揮武士刀！男遭警槍擊命危 警說明事發原因

父公司登記「中國台灣」 沈伯洋嗆：被矮化 不是譴責被害人

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋父親被爆長期與大陸有商業來往，且海關登記時使用「中國台灣」。沈伯洋今在受訪時嗆，「這不是廢話？」所有商人到中國一定被矮化，不是譴責被害人。記者張曼蘋／攝影
民進黨立委沈伯洋父親被爆長期與大陸有商業來往，且海關登記時使用「中國台灣」。沈伯洋今在受訪時嗆，「這不是廢話？」所有商人到中國一定被矮化，不是譴責被害人。記者張曼蘋／攝影

民進黨立委沈伯洋父親被爆長期與大陸有商業來往，且海關登記時使用「中國台灣」。沈伯洋今在受訪時嗆，「這不是廢話？」所有商人到中國一定被矮化；沈伯洋也不滿表示，這怎麼會問他，這是典型譴責被害人說法，中國持續矮化台灣國格，有什麼相對應措施才是應該做的，不是譴責被害人。

被問及父親公司登記中國台灣，沈伯洋回嗆，「這不是廢話？所有目前商人要到中國，一定把你矮化中國台灣。」

但沈伯洋也說，這個要問他爸，怎麼會問他，這是典型譴責被害人說法，不去譴責加害人，卻問一般民眾為何接受，這很詭異；沈伯洋說，若有人如此在意，應該要通過立法，中國持續矮化台灣國格，應該做出什麼相對應措施，是不是把中華郵政改名台灣郵政，在意的話這才是應該做的，不是譴責被害人。

對於曾說台商是統戰引路人，沈伯洋說，所有赴陸都有風險，台商、教授、黑道甚至村里長，赴陸當然可能被滲透的風險，這就是為什麼要做管控，他以前就不斷強調，風險最高是立法委員，立委進出大陸不用經聯審會同意，也可接觸國家機密，更會接觸一般人，符合中國一代一線的統戰策略，所以立委去中國需要控管，只要跟聯審會報備，內容公開上網，風險最高的人本來就應該受到控管，沒有立法跟行政分權問題。

沈伯洋也說，他爸爸從2019年反送中事件後就沒再過去了，因為之後的統戰變的嚴重，他提醒爸爸再過去就是風險，所以他爸爸就不去了；沈伯洋說，如果他爸爸現在還去中國，要修法控管立委三親等內的親人，他舉雙手贊成。

風險 爸爸 沈伯洋

延伸閱讀

沈伯洋父親企業登記「中國台灣」惹議 陸委會緩頰：沒有選擇

直呼見鬼...沈伯洋「指陸為牛」 吳宗憲：認知戰裂解台灣

國民黨批賴清德護航沈伯洋家族賺紅錢 雙標無下限

遭沈伯洋誣指強推不在籍 牛煦庭：不愧認知戰「第一紅人」

相關新聞

提案修憲廢除監察院 黃國昌：達29人連署門檻 已送案

民眾黨立院黨團提出廢除監察院修憲提案，民眾黨團總召黃國昌表示，台灣人民受夠這群巨嬰監委、濫權監委，相信多數人民早就對監委...

新任駐英副代表江雅綺遭告發學歷造假 北檢將分案調查

新任駐英國公使江雅綺被爆出學歷造假，引發質疑，民眾本月11日至北檢告發江涉刑法偽造文書、詐欺取財、詐欺得利等罪嫌，認為江...

父公司登記「中國台灣」 沈伯洋嗆：被矮化 不是譴責被害人

民進黨立委沈伯洋父親被爆長期與大陸有商業來往，且海關登記時使用「中國台灣」。沈伯洋今在受訪時嗆，「這不是廢話？」所有商人...

民眾黨提立院最長延會 吳思瑤：黃國昌替藍委撐保護傘？

國民黨立院黨團先前提案，立法院第三會期延會至7月31日，民眾黨團今再提案，將再延會至8月31日。民進黨團幹事長吳思瑤表示...

指廢監院不是政治操作 吳思瑤：如在野願跟進 就一起真心推

民眾黨立院黨團今天表示，已達修憲連署門檻，遞案提出修憲要廢除監察院。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，廢考監是民進黨長期理...

凌濤：沈伯洋父搭中國一帶一路順風車 精準投資厄瓜多

民進黨立委沈伯洋父親沈土城被揭在大陸做生意，且以「中國台灣」為名登記。國政基金會副執行長凌濤揭沈伯洋父親向中國大陸海關總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。