簡舒培為「三等親條款」轟賴清德 綠聲援：未溝通、黨內反彈大

民進黨主席、總統賴清德年初要求綠營民代不得任用配偶及三親等擔任公費助理，同為新潮流系的北市議員簡舒培遭爆出私下痛批制度超蠢。多名綠營議員坦言，黨中央沒溝通就下令，北中南民代都感措手不及，尤其議員助理24小時待命，下班誰幫你做？

根據TVBS報導，簡舒培不滿賴清德發布的該項禁令，在辦公室大罵賴「超超超超級蠢，我不懂為什麼有一個總統蠢到這種地步，連這種事情都要管，我真的白眼翻到天花板去！」並提及賴時任行政院長的「功德說」、總統府秘書長潘孟安，以及賴和前總統蔡英文的矛盾。

昨晚簡舒培在臉書發文，內容並未否認爆料，她強調黨內討論議題有不同意見很正常；質疑藍營為轉移大罷免焦點，才爆料她數月前舊事。稍早記者致電簡舒培，但電話未接。

綠營黨內人士表示，三等親條款黨下令後也是服從，每位民代對於制度都會有不同看法，尤其議員助理基本上工時就是24小時，「下班誰還會幫你做？只有家人比較不會去計較。」

他也說，不過既然黨中央要求，就會去做到，但未來有機會向黨中央反應，請黨中央斟酌。

至於簡舒培遭爆料，是否為派系之爭？黨內人士說，沒有那麼陰謀論。「派系不會笨到在沒有利益的時候鬥爭，簡舒培那區也沒有人要選，且也沒有人能選得上。」

不具名議員坦言，年初的三等親條款消息一出後，不只北市，甚至新北、中南部民代的反彈聲音也滿大。北市有些議員也聊過，這不是制度問題，而是人的問題，三等親在辦公室服務但沒詐領助理費，對大家來說，黨中央發布前沒跟地方溝通，得知當下是感到突然、措手不及。

該議員說，黨中央發布後有過一些熱議，大家就是在等下一步通知，直至近期沒再聽聞黨內同志討論，反而都是大罷免話題。他認為，簡舒培被爆此事，不是單一民代的心聲，黨內一部分民代確實會有如此建言，希望黨中央聽聽地方聲音，妥善討論與規畫。