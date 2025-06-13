快訊

29.5價位來了！以色列攻擊伊朗 新台幣匯率續強升

攻台先占澎湖？國安高層不服的漢光兵推 美軍竟認同

蝴蝶不侵台、熱低已消失 專家曝豪大雨狂炸南部原因

簡舒培為「三等親條款」轟賴清德 綠聲援：未溝通、黨內反彈大

聯合報／ 記者邱書昱林佳彣／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統日前要求綠營民代不得任用配偶及三親等擔任公費助理，有媒體爆料議員簡舒培不滿此事，曾私下爆粗口大罵賴「超蠢」。簡昨在臉書聲明強調，黨內討論議題有不同意見很正常，但確定後會遵循辦理。（本報資料照片）
身兼民進黨主席的賴清德總統日前要求綠營民代不得任用配偶及三親等擔任公費助理，有媒體爆料議員簡舒培不滿此事，曾私下爆粗口大罵賴「超蠢」。簡昨在臉書聲明強調，黨內討論議題有不同意見很正常，但確定後會遵循辦理。（本報資料照片）

民進黨主席、總統賴清德年初要求綠營民代不得任用配偶及三親等擔任公費助理，同為新潮流系的北市議員簡舒培遭爆出私下痛批制度超蠢。多名綠營議員坦言，黨中央沒溝通就下令，北中南民代都感措手不及，尤其議員助理24小時待命，下班誰幫你做？

根據TVBS報導，簡舒培不滿賴清德發布的該項禁令，在辦公室大罵賴「超超超超級蠢，我不懂為什麼有一個總統蠢到這種地步，連這種事情都要管，我真的白眼翻到天花板去！」並提及賴時任行政院長的「功德說」、總統府秘書長潘孟安，以及賴和前總統蔡英文的矛盾。

昨晚簡舒培在臉書發文，內容並未否認爆料，她強調黨內討論議題有不同意見很正常；質疑藍營為轉移大罷免焦點，才爆料她數月前舊事。稍早記者致電簡舒培，但電話未接。

綠營黨內人士表示，三等親條款黨下令後也是服從，每位民代對於制度都會有不同看法，尤其議員助理基本上工時就是24小時，「下班誰還會幫你做？只有家人比較不會去計較。」

他也說，不過既然黨中央要求，就會去做到，但未來有機會向黨中央反應，請黨中央斟酌。

至於簡舒培遭爆料，是否為派系之爭？黨內人士說，沒有那麼陰謀論。「派系不會笨到在沒有利益的時候鬥爭，簡舒培那區也沒有人要選，且也沒有人能選得上。」

不具名議員坦言，年初的三等親條款消息一出後，不只北市，甚至新北、中南部民代的反彈聲音也滿大。北市有些議員也聊過，這不是制度問題，而是人的問題，三等親在辦公室服務但沒詐領助理費，對大家來說，黨中央發布前沒跟地方溝通，得知當下是感到突然、措手不及。

該議員說，黨中央發布後有過一些熱議，大家就是在等下一步通知，直至近期沒再聽聞黨內同志討論，反而都是大罷免話題。他認為，簡舒培被爆此事，不是單一民代的心聲，黨內一部分民代確實會有如此建言，希望黨中央聽聽地方聲音，妥善討論與規畫。

議員 簡舒培 大罷免

延伸閱讀

【即時短評】賴清德總統喊境外敵對勢力 還要「大陸人」返台當兵

不滿「三等親條款」批賴清德超蠢 簡舒培今「三點聲明」澄清

幕後／賴清德「突襲式」共商國是 在野只剩3天準備

賴清德再邀朝野共商國是 賴士葆籲思考降低大罷免撕裂

相關新聞

簡舒培為「三等親條款」轟賴清德 綠聲援：未溝通、黨內反彈大

民進黨主席、總統賴清德年初要求綠營民代不得任用配偶及三親等擔任公費助理，同為新潮流系的北市議員簡舒培遭爆出私下痛批制度超...

監院彈劾謝宜容 勞部尊重

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容，因霸凌基層公務員案引眾怒，監察院日前通過多位監委提案，彈劾勞動力發展署...

不滿助理三親等條款 簡舒培被爆批賴清德「超級蠢」

賴清德總統身兼民進黨主席，今年初曾要求綠營民代不得任用配偶及三親等擔任公費助理，引發黨內不滿。傳同為新潮流系的北市議員簡...

藍委再酸史哲：這麼優秀該掌台鐵

交通部前天宣布雙鐵人事異動，行政院政務委員史哲接任台灣高鐵董事長，高鐵董事長鄭光遠轉任台鐵董座。高鐵公司預計今召開臨時董...

不滿「三等親條款」批賴清德超蠢 簡舒培今「三點聲明」澄清

身兼民進黨主席的賴清德總統日前要求綠營民代不得任用配偶及三親等擔任公費助理，引發黨內不滿。更有媒體報導，議員簡舒培不滿此...

藍營立委擬修法「禁限制水域」公告機關 海委會不認同

國民黨立委陳永康領銜提案修法，將金馬外島禁限制水域的劃設由國防部改為海委會主管，引發多個罷團指控是矮化我方主權、要將兩岸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。