監院彈劾謝宜容 勞部尊重

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容，因霸凌基層公務員案引眾怒，監察院日前通過多位監委提案，彈劾勞動力發展署前署長蔡孟良及謝宜容。監察院指出，謝涉職場霸凌及濫用基金預算等，蔡則涉指揮監督不周，通過對兩人的彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

勞動部昨天表示尊重，未來也將配合懲戒法院調查。

監察院昨公告彈劾案文及審查決定書。監院表示，謝宜容以嚴厲管理模式領導，且情緒控管能力不佳，經常斥責、辱罵或以貶抑性口吻對待職員，致她任內機關人員調動頻繁，多人於長期高壓下陸續出現身心狀況，且強勢高壓已於機關內形成寒蟬效應，使下情無法上達，終至發生吳姓設計師輕生亡故的憾事。

監察院指出，謝宜容同時未恪遵預算支用規範，以就業安定基金預算購買超逾公務需求數量的年節禮盒，浮濫贈禮及部分禮盒流向不明疑遭侵占；未依法公正辦理採購，涉洩密及圖利特定廠商，已違反公務員服務法第一條、第六條、第七條及第廿條等規定，也有悖公務員廉政倫理規範第三點規定。

監察院提到，蔡孟良未確認謝宜容是否具備機關首長領導管理能力，即大力提拔謝升任分署長，對謝長期情緒控管不佳及領導統御偏失行為失察，沒及時導正且怠於管考，長期不作為讓謝有恃無恐。輕生事件後，蔡也未詳查，甚至說服長官免以書面報告說明事件，致機關形象聲譽嚴重受損，已違反公務員服務法第一條及第六條規定。