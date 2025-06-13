聽新聞
0:00 / 0:00

監院彈劾謝宜容 勞部尊重

聯合報／ 記者李成蔭葉冠妤／台北報導

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容，因霸凌基層公務員案引眾怒，監察院日前通過多位監委提案，彈劾勞動力發展署前署長蔡孟良及謝宜容。監察院指出，謝涉職場霸凌及濫用基金預算等，蔡則涉指揮監督不周，通過對兩人的彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

勞動部昨天表示尊重，未來也將配合懲戒法院調查。

監察院昨公告彈劾案文及審查決定書。監院表示，謝宜容以嚴厲管理模式領導，且情緒控管能力不佳，經常斥責、辱罵或以貶抑性口吻對待職員，致她任內機關人員調動頻繁，多人於長期高壓下陸續出現身心狀況，且強勢高壓已於機關內形成寒蟬效應，使下情無法上達，終至發生吳姓設計師輕生亡故的憾事。

監察院指出，謝宜容同時未恪遵預算支用規範，以就業安定基金預算購買超逾公務需求數量的年節禮盒，浮濫贈禮及部分禮盒流向不明疑遭侵占；未依法公正辦理採購，涉洩密及圖利特定廠商，已違反公務員服務法第一條、第六條、第七條及第廿條等規定，也有悖公務員廉政倫理規範第三點規定。

監察院提到，蔡孟良未確認謝宜容是否具備機關首長領導管理能力，即大力提拔謝升任分署長，對謝長期情緒控管不佳及領導統御偏失行為失察，沒及時導正且怠於管考，長期不作為讓謝有恃無恐。輕生事件後，蔡也未詳查，甚至說服長官免以書面報告說明事件，致機關形象聲譽嚴重受損，已違反公務員服務法第一條及第六條規定。

謝宜容 監察院 彈劾案 勞動部

延伸閱讀

監察院通過彈劾謝宜容 勞動部發聲：將配合調查

霸凌下屬又濫用就安基金買禮盒 監察院通過彈劾謝宜容

前駐關島處長涉詐租補、弄丟公物 監院彈劾送懲戒法院

【重磅快評】賴清德要警察別吃案 先跟陳其邁、監院、 邢泰釗說吧

相關新聞

不滿「三等親條款」批賴清德超蠢 簡舒培今「三點聲明」澄清

身兼民進黨主席的賴清德總統日前要求綠營民代不得任用配偶及三親等擔任公費助理，引發黨內不滿。更有媒體報導，議員簡舒培不滿此...

新任駐英公使江雅綺假造學歷涉詐 黃國昌：害台灣對外印象差

新任駐英國公使江雅綺爆假報學歷問題，且被告發涉犯「刑法」偽造文書、詐欺取財、詐欺得利等罪嫌。民眾黨立委黃國昌表示，請問賴...

柯文哲再延押 朱立倫：無明確犯罪證據、赤裸裸的政治清算

法院今再度駁回民眾黨前主席柯文哲延押抗告。國民黨主席朱立倫表示，這代表在沒有明確犯罪證據、僅憑模糊指控與臆測推論的情況下...

監院彈劾謝宜容 勞部尊重

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容，因霸凌基層公務員案引眾怒，監察院日前通過多位監委提案，彈劾勞動力發展署...

不滿助理三親等條款 簡舒培被爆批賴清德「超級蠢」

賴清德總統身兼民進黨主席，今年初曾要求綠營民代不得任用配偶及三親等擔任公費助理，引發黨內不滿。傳同為新潮流系的北市議員簡...

藍委再酸史哲：這麼優秀該掌台鐵

交通部前天宣布雙鐵人事異動，行政院政務委員史哲接任台灣高鐵董事長，高鐵董事長鄭光遠轉任台鐵董座。高鐵公司預計今召開臨時董...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。