不滿助理三親等條款 簡舒培被爆批賴清德「超級蠢」

賴清德總統身兼民進黨主席，今年初曾要求綠營民代不得任用配偶及三親等擔任公費助理，引發黨內不滿。傳同為新潮流系的北市議員簡舒培深感不滿，在辦公室爆粗口飆罵賴「超蠢」。簡未否認爆料，昨晚在臉書強調黨內討論議題有不同意見很正常；質疑藍營為轉移大罷免焦點，才爆料她數月前舊事。民進黨昨無回應。

據了解，簡舒培胞妹就是她的辦公室助理。ＴＶＢＳ報導，有人提供爆料音檔，簡舒培不滿賴發布的禁令，私下在辦公室大罵賴清德「超超超超級蠢，我不懂為什麼有一個總統蠢到這種地步，連這種事情都要管，我真的白眼翻到天花板去！」

她甚至飆髒話：「Ｘ！根本神經病！最好詐領助理費是因為親人，完全搞不清楚狀況。」一旁的幕僚也說「今天就算不是親人也可以盜領」。

簡舒培也提及賴清德時任行政院長的「功德說」、總統府秘書長潘孟安，以及賴和前總統蔡英文的矛盾。據了解，飆罵後她直言「他叫人家做志工，不覺得就是叫人家做功德？為什麼人家幫你做事就是志工？什麼態度？潘孟安當完縣長讓自己哥哥選議員耶，標準太奇怪，這是假道德，不是真道德…」

她也說，用人唯親才是真正的沒道德，「他沒道德的是，只要是蔡英文用過的人，他都不用，這件事情才真的沒道德」。

簡舒培在臉書回應，她妹妹確實是議會辦公室行政助理，也做選民服務與行政事務，對制度的討論與此無關，盼有心人士勿刻意模糊焦點。她也說，民進黨是台灣第一個民主政黨，也是大鳴大放的政黨，黨中央有議題討論時，黨員同志有不同意見非常正常；但經過黨內討論後，方向確定，民進黨同志就會遵循辦理，這也是民主政黨的常態。