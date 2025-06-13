藍委再酸史哲：這麼優秀該掌台鐵

交通部前天宣布雙鐵人事異動，行政院政務委員史哲接任台灣高鐵董事長，高鐵董事長鄭光遠轉任台鐵董座。高鐵公司預計今召開臨時董事會，推薦史哲就任高鐵董座；台鐵公司則預定於下周一（十六日）開臨時董事會，鄭光遠也將於當天正式接任台鐵董座一職。

航發會是高鐵公司大股東之一，昨航發會董事長陳彥伯證實，已發改派函給高鐵，法人代表由鄭光遠改派史哲。高鐵公司昨也發布重訊，預計今上午召開臨時董事會，推薦史哲擔任董事長。

高鐵獨立董事王明德認為，目前高鐵是公股經營的民營企業，交通部還是最大股東，法人代表也都是半官方身分，應不太會反對這項人事案，且高鐵一直以來公司治理面都很健全，外界不必想像太多。

不過，在野黨持續質疑史哲轉任高鐵董座的人事安排。國民黨立院黨團昨舉行記者會，對交長陳世凱頗讚史哲具交通歷練，國民黨立委賴士葆表示，史哲這麼優秀，應派去台鐵擔任董事長才對，才有魄力整頓台鐵，而不是酬庸去高鐵。

國民黨團副書記長王育敏表示，史哲空降高鐵董事長，印證「酬庸無底線，民進黨秀下線」；史哲的學經歷都與交通專業無關，唯一貢獻在文化界。，且過去行事風格充滿爭議，被爆霸凌下屬。