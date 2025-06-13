聽新聞
0:00 / 0:00

藍委再酸史哲：這麼優秀該掌台鐵

聯合報／ 記者甘芝萁屈彥辰／台北報導

交通部前天宣布雙鐵人事異動，行政院政務委員史哲接任台灣高鐵董事長，高鐵董事長鄭光遠轉任台鐵董座。高鐵公司預計今召開臨時董事會，推薦史哲就任高鐵董座；台鐵公司則預定於下周一（十六日）開臨時董事會，鄭光遠也將於當天正式接任台鐵董座一職。

航發會是高鐵公司大股東之一，昨航發會董事長陳彥伯證實，已發改派函給高鐵，法人代表由鄭光遠改派史哲。高鐵公司昨也發布重訊，預計今上午召開臨時董事會，推薦史哲擔任董事長。

高鐵獨立董事王明德認為，目前高鐵是公股經營的民營企業，交通部還是最大股東，法人代表也都是半官方身分，應不太會反對這項人事案，且高鐵一直以來公司治理面都很健全，外界不必想像太多。

不過，在野黨持續質疑史哲轉任高鐵董座的人事安排。國民黨立院黨團昨舉行記者會，對交長陳世凱頗讚史哲具交通歷練，國民黨立委賴士葆表示，史哲這麼優秀，應派去台鐵擔任董事長才對，才有魄力整頓台鐵，而不是酬庸去高鐵。

國民黨團副書記長王育敏表示，史哲空降高鐵董事長，印證「酬庸無底線，民進黨秀下線」；史哲的學經歷都與交通專業無關，唯一貢獻在文化界。，且過去行事風格充滿爭議，被爆霸凌下屬。

高鐵 史哲 台鐵

延伸閱讀

史哲掌高鐵董座...將徵詢接替人選？政院這樣說

航發會法人董事異動 高鐵發重訊：明起改派史哲

影／陳世凱讚史哲具交通歷練 賴士葆：應派去台鐵整頓

影／史哲任高鐵董事長 國民黨批政治酬庸

相關新聞

不滿「三等親條款」批賴清德超蠢 簡舒培今「三點聲明」澄清

身兼民進黨主席的賴清德總統日前要求綠營民代不得任用配偶及三親等擔任公費助理，引發黨內不滿。更有媒體報導，議員簡舒培不滿此...

新任駐英公使江雅綺假造學歷涉詐 黃國昌：害台灣對外印象差

新任駐英國公使江雅綺爆假報學歷問題，且被告發涉犯「刑法」偽造文書、詐欺取財、詐欺得利等罪嫌。民眾黨立委黃國昌表示，請問賴...

柯文哲再延押 朱立倫：無明確犯罪證據、赤裸裸的政治清算

法院今再度駁回民眾黨前主席柯文哲延押抗告。國民黨主席朱立倫表示，這代表在沒有明確犯罪證據、僅憑模糊指控與臆測推論的情況下...

監院彈劾謝宜容 勞部尊重

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容，因霸凌基層公務員案引眾怒，監察院日前通過多位監委提案，彈劾勞動力發展署...

不滿助理三親等條款 簡舒培被爆批賴清德「超級蠢」

賴清德總統身兼民進黨主席，今年初曾要求綠營民代不得任用配偶及三親等擔任公費助理，引發黨內不滿。傳同為新潮流系的北市議員簡...

藍委再酸史哲：這麼優秀該掌台鐵

交通部前天宣布雙鐵人事異動，行政院政務委員史哲接任台灣高鐵董事長，高鐵董事長鄭光遠轉任台鐵董座。高鐵公司預計今召開臨時董...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。