日本芬蘭聲明關切台海 林佳龍：國際共識與共同利益

日本首相石破茂與芬蘭總統史塔布昨天發表聯合聲明關切台海和平穩定。外交部林佳龍今天表示，理念相近國持續發聲，凸顯維護台海的和平穩定已是國際社會高度共識與共同利益。

外交部晚間發布新聞稿指出，日本首相石破茂與芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）於11日在東京會晤並發布聯合聲明，指出日芬兩國強烈反對任何企圖在東海及南海以武力或脅迫方式片面改變現狀的舉措，並強調維護台海和平穩定對國際社會的安全與繁榮不可或缺，敦促兩岸問題和平解決。

外交部表示，這次是日芬兩國首度以聯合聲明表達對台海和平的高度關切，外交部長林佳龍歡迎日芬雙方以具體行動支持台海的和平穩定，並感謝日本及理念相近國家持續在各種國際場合呼籲國際社會關注台海情勢，包括今年2月美日峰會、4月石破茂與北約秘書長呂特（Mark Rutte）舉行雙邊會談、5月日本-拉脫維亞峰會及日本-瓜地馬拉峰會等，凸顯維護台海的和平穩定已是國際社會高度共識與共同利益。

外交部說，期盼全球民主國家持續採取防範及反制措施，防止威權主義擴張對區域和平穩定造成威脅，並挑戰以規則為基礎的全球民主秩序。台灣將秉持總合外交的理念繼續與友盟深化合作，共同促進印太區域及全球的和平穩定與繁榮。