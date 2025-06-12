快訊

降雨熱區再擴大！熱低壓來襲 北北基等13縣市豪、大雨特報

起飛30秒就墜毀 印度航空失事「4旬乘客奇蹟存活」嚇壞：周圍都屍體

日本芬蘭聲明關切台海 林佳龍：國際共識與共同利益

中央社／ 台北12日電

日本首相石破茂與芬蘭總統史塔布昨天發表聯合聲明關切台海和平穩定。外交部林佳龍今天表示，理念相近國持續發聲，凸顯維護台海的和平穩定已是國際社會高度共識與共同利益。

外交部晚間發布新聞稿指出，日本首相石破茂與芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）於11日在東京會晤並發布聯合聲明，指出日芬兩國強烈反對任何企圖在東海及南海以武力或脅迫方式片面改變現狀的舉措，並強調維護台海和平穩定對國際社會的安全與繁榮不可或缺，敦促兩岸問題和平解決。

外交部表示，這次是日芬兩國首度以聯合聲明表達對台海和平的高度關切，外交部長林佳龍歡迎日芬雙方以具體行動支持台海的和平穩定，並感謝日本及理念相近國家持續在各種國際場合呼籲國際社會關注台海情勢，包括今年2月美日峰會、4月石破茂與北約秘書長呂特（Mark Rutte）舉行雙邊會談、5月日本-拉脫維亞峰會及日本-瓜地馬拉峰會等，凸顯維護台海的和平穩定已是國際社會高度共識與共同利益。

外交部說，期盼全球民主國家持續採取防範及反制措施，防止威權主義擴張對區域和平穩定造成威脅，並挑戰以規則為基礎的全球民主秩序。台灣將秉持總合外交的理念繼續與友盟深化合作，共同促進印太區域及全球的和平穩定與繁榮。

石破茂 外交部 台海

延伸閱讀

林佳龍陪賴總統接見原聲童聲合唱團 讓世界聽見台灣

雨天備案迎瓜國總統 凌濤：林佳龍稱下雨是祝福 怎自圓其說？

【重磅快評】幹話外交 林佳龍果然是吳釗燮接班人

有雨備不用？淋雨迎馬紹爾總統 凌濤：誰在惡整賴總統

相關新聞

不滿「三等親條款」批賴清德超蠢 簡舒培今「三點聲明」澄清

身兼民進黨主席的賴清德總統日前要求綠營民代不得任用配偶及三親等擔任公費助理，引發黨內不滿。更有媒體報導，議員簡舒培不滿此...

新任駐英公使江雅綺假造學歷涉詐 黃國昌：害台灣對外印象差

新任駐英國公使江雅綺爆假報學歷問題，且被告發涉犯「刑法」偽造文書、詐欺取財、詐欺得利等罪嫌。民眾黨立委黃國昌表示，請問賴...

柯文哲再延押 朱立倫：無明確犯罪證據、赤裸裸的政治清算

法院今再度駁回民眾黨前主席柯文哲延押抗告。國民黨主席朱立倫表示，這代表在沒有明確犯罪證據、僅憑模糊指控與臆測推論的情況下...

藍營立委擬修法「禁限制水域」公告機關 海委會不認同

國民黨立委陳永康領銜提案修法，將金馬外島禁限制水域的劃設由國防部改為海委會主管，引發多個罷團指控是矮化我方主權、要將兩岸...

批部會踢皮球 學者：強制議價先行並確立「新聞有價」

立法院交通委員會今開「我國媒體議價制度立法」公聽會，眾多學者盼盡速立法。不少學者認為，相關制度立法已迫在眉睫，但部會間還...

監察院通過彈劾謝宜容 勞動部發聲：將配合調查

監察院今彈劾前勞動部勞動力發展署署長蔡孟良及北分署長謝宜容。監察院指出，謝涉職場霸凌及濫用基金預算等，蔡則涉指揮監督不周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。