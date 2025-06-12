不滿「三等親條款」批賴清德超蠢 簡舒培今「三點聲明」澄清

身兼民進黨主席的賴清德總統日前要求綠營民代不得任用配偶及三親等擔任公費助理，引發黨內不滿。更有媒體報導，議員簡舒培不滿此事，曾私下爆粗口大罵賴「超蠢」。簡舒培稍早在臉書聲明強調，黨內討論議題有不同意見很正常，但確定後會遵循辦理，近日針對她的爆料都是三、四個月前的事，顯示「知情人士」真的急了，但仍無法轉移藍委面臨罷免的焦點。

身兼民進黨主席的賴總統，因民代詐領助理費事件頻傳，2月曾下黨令黨公職不得任用配偶及三親等以內血親、姻親擔任公費助理，命令頒布後一度引發黨內不滿。

根據「TVBS」報導，有知情人士提供爆料音檔，指稱民進黨議員簡舒培私下不滿賴頒布命令，更直言「超蠢」甚至大爆粗口，直言助理費問題，就算不是親人也可以盜領並非問題所在，甚至以秘書長潘孟安為例，指稱潘當完縣長讓自已哥哥選議員，質疑賴標準不一，「這是假道德，不是真道德。」

報導指出，簡舒培的親妹妹就在簡辦公室擔任助成為導火線之一。簡舒培稍早也在臉書表示，自己妹妹確實是她議會辦公室行政助理，也進行選民服務與行政事務，對制度的討論與此無關，盼有心人士勿刻意模糊焦點。

簡舒培強調，民進黨是台灣第一個民主政黨更是大鳴大放的政黨，黨中央有議題討論時黨員同志有不同意見是非常正常，會透過一定管道進行意見反應，但經過黨內討論過後，方向確定民進黨同志就會遵循辦理，這也是民主政黨的常態。

簡舒培直言，針對近日任何爆料來源的錄音檔都是三、四個月以前的事，卻在罷免藍委即將成案此刻，成為媒體大篇幅報導的題材，顯示所謂的「知情人士」真的急了，但無論是抹黑、搞分化，都無法轉移不適任藍委面臨罷免的焦點。