藍營立委擬修法「禁限制水域」公告機關 海委會不認同

國民黨立委陳永康領銜提案修法，將金馬外島禁限制水域的劃設由國防部改為海委會主管，引發多個罷團指控是矮化我方主權、要將兩岸「內戰化」。海洋委員會表示，兩岸人民關係條例立法背景是由國防部召集相關單位衡酌兩岸分治、軍事安全及地緣特性等因素而劃設，「若要做變更，將涉及國家安全問題。」

兩岸人民關係條例在1992年8公布施行，國防部於1998年6月22日依兩岸條例公告「限制、禁止水域」範圍，2004年6月7日及2018年5月25日公告兩次公告修正。其中臺灣、澎湖、綠島、蘭嶼、彭佳嶼、小琉球、七星岩及東沙地區之禁止水域範圍與我國之領海範圍一致，限制水域範圍則與我國鄰接區範圍相同。至於金門、東碇、烏坵、馬祖、亮島、東引、南沙地區之限制、禁止水域範圍，則採多邊形劃法劃設。

海委會表示，該法第29條關於禁限制水域的規定，是基於國防安全、國家安全及區域情勢的綜合考量，且涉國家安全及行政院各機關內部分工。因此，該條文維持現行作法，由國防部負責公告，能確保相關水域管理與防務作業的協調性與一致性。

海委會表示，去年的「臺灣地區及大陸地區人民關係條例第29條修正草案」及「國家安全戰略法草案」立法公聽會上明確表示，若將「禁限制水域」公告，從國防部改由海委會公告，可能涉及國家安全問題，並非「沒有意見」，應維持由國防部為之。

海委會表示，現行規定對於驅離中國大陸越界漁船，執法沒有疑義，但禁限制水域涉及國防戰略與安全防務，應由具有國防權責的機關進行公告，以確保政策連貫性與執行效益。此項立法修正過程應綜合考量各項因素，並確保政策調整不影響國家安全與既有管理體系的運作。