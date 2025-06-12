快訊

印航空難班機撞醫學院…學生至少5死50傷 大樓燒焦、機尾懸在建築外

警槍疑走火！台南賣場男持武士刀亂揮遭壓制 不慎中彈送醫

中職／再見失誤！徐若熙8.2局生涯最長好投贏不了 悍將終止7連敗

藍營立委擬修法「禁限制水域」公告機關 海委會不認同

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
海巡艦艇於金門禁限制水域巡邏。記者宋原彰／翻攝
海巡艦艇於金門禁限制水域巡邏。記者宋原彰／翻攝

國民黨立委陳永康領銜提案修法，將金馬外島禁限制水域的劃設由國防部改為海委會主管，引發多個罷團指控是矮化我方主權、要將兩岸「內戰化」。海洋委員會表示，兩岸人民關係條例立法背景是由國防部召集相關單位衡酌兩岸分治、軍事安全及地緣特性等因素而劃設，「若要做變更，將涉及國家安全問題。」

兩岸人民關係條例在1992年8公布施行，國防部於1998年6月22日依兩岸條例公告「限制、禁止水域」範圍，2004年6月7日及2018年5月25日公告兩次公告修正。其中臺灣、澎湖、綠島、蘭嶼、彭佳嶼、小琉球、七星岩及東沙地區之禁止水域範圍與我國之領海範圍一致，限制水域範圍則與我國鄰接區範圍相同。至於金門、東碇、烏坵、馬祖、亮島、東引、南沙地區之限制、禁止水域範圍，則採多邊形劃法劃設。

海委會表示，該法第29條關於禁限制水域的規定，是基於國防安全、國家安全及區域情勢的綜合考量，且涉國家安全及行政院各機關內部分工。因此，該條文維持現行作法，由國防部負責公告，能確保相關水域管理與防務作業的協調性與一致性。

海委會表示，去年的「臺灣地區及大陸地區人民關係條例第29條修正草案」及「國家安全戰略法草案」立法公聽會上明確表示，若將「禁限制水域」公告，從國防部改由海委會公告，可能涉及國家安全問題，並非「沒有意見」，應維持由國防部為之。

海委會表示，現行規定對於驅離中國大陸越界漁船，執法沒有疑義，但禁限制水域涉及國防戰略與安全防務，應由具有國防權責的機關進行公告，以確保政策連貫性與執行效益。此項立法修正過程應綜合考量各項因素，並確保政策調整不影響國家安全與既有管理體系的運作。

海委會 國防部 兩岸條例

延伸閱讀

藍委提案涉金馬水域 陸委會：與對岸協商執法無必要

學校暴力事件頻傳...馬克宏直指「社媒影響大」 將立法「15歲以下禁用」

提案修法遭指矮主權？陳永康：金馬水域早已解除軍管

「和泰國將軍吃飯」中網紅獲VVVIP接待惹議 泰副總理要查

相關新聞

不滿「三等親條款」批賴清德超蠢 簡舒培今「三點聲明」澄清

身兼民進黨主席的賴清德總統日前要求綠營民代不得任用配偶及三親等擔任公費助理，引發黨內不滿。更有媒體報導，議員簡舒培不滿此...

新任駐英公使江雅綺假造學歷涉詐 黃國昌：害台灣對外印象差

新任駐英國公使江雅綺爆假報學歷問題，且被告發涉犯「刑法」偽造文書、詐欺取財、詐欺得利等罪嫌。民眾黨立委黃國昌表示，請問賴...

柯文哲再延押2月 民眾黨轟「荒謬至極」：只是想羈押他

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲等涉京華城、政治獻金案，裁定延長羈押禁見2個月，柯文哲等人提抗告，高等法院今駁回確定。民眾...

史哲掌高鐵董座...將徵詢接替人選？政院這樣說

行政院核定政務委員史哲轉任高鐵董事長，遺缺和主管業務將如何處理。行政院發言人李慧芝12日指出，史哲留下的相關業務將由行政...

柯文哲再延押 朱立倫：無明確犯罪證據、赤裸裸的政治清算

法院今再度駁回民眾黨前主席柯文哲延押抗告。國民黨主席朱立倫表示，這代表在沒有明確犯罪證據、僅憑模糊指控與臆測推論的情況下...

藍營立委擬修法「禁限制水域」公告機關 海委會不認同

國民黨立委陳永康領銜提案修法，將金馬外島禁限制水域的劃設由國防部改為海委會主管，引發多個罷團指控是矮化我方主權、要將兩岸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。