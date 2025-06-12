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接見德經處代表 韓國瑜：盼持續推動台德交流合作

中央社／ 台北12日電

立法院長韓國瑜今天接見德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺，他表示，台德雙邊貿易額已連續4年突破200億美元，盼蘭依樺持續推動台德各層面交流合作，立法院樂願扮演台德關係的重要橋梁，協助深化雙方在各領域的實質合作。

立法院長韓國瑜今天在國民黨立委翁曉玲、民進黨立委陳培瑜、民眾黨立委麥玉珍等人陪同下，接見德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺（EvaLangerbeck）一行3人。

韓國瑜表示，自2021年起，台德雙邊貿易額已連續4年突破200億美元。尤其在5月底舉行的「2025年台積電阿姆斯特丹技術研討會」中，台積電宣布將於德國慕尼黑設立晶片設計中心，更彰顯近年台德在科技與經貿領域合作關係日益深化。

韓國瑜指出，台灣民眾對德國普遍懷有深厚的敬意與良好印象，不僅因德國人民展現出如其國名「德」字所代表的高尚情操、優良品德與卓越信譽，更因德國在工業製品、文學、藝術、音樂、建築、設計乃至足球等領域的成就均享譽國際。

韓國瑜提到，德國社會所體現的嚴謹科學精神、高度自律，以及德國人民世界名列前茅的閱讀風氣，亦讓人讚賞不已。盼蘭依樺持續推動台德各層面交流合作，促成雙邊關係更加緊密，共同開創互惠共榮的新局面。立法院樂願扮演台德關係的重要橋梁，協助深化雙方在各領域的實質合作。

蘭依樺指出，德國經濟辦事處是德國工商總會與產業界駐台代表機構，已在台成立40餘年，始終秉持深化台德經濟交流與促進雙邊經貿投資為宗旨。台積電在德國的投資設廠即為台德合作的最佳範例，顯示雙方對於產業鏈合作與科技發展的高度重視。

蘭依樺表示，未來辦事處也將積極協助台灣企業赴德參訪，並鼓勵參與如半導體展等國際會展，以促進雙邊實質交流。現今在台設立據點的德國企業中，有超過9成在台已經深耕6年以上，其中更有6成5的企業在台經營超過15年，足見德國企業對台灣市場的長期承諾與信心。

蘭依樺強調，台德在人工智慧（AI）與半導體產業、綠色能源發展、機械與自動化科技等領域，皆具高度互補性，將為雙邊深化合作提供廣闊空間。

韓國瑜 德國

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