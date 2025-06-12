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柯文哲再延押 朱立倫：無明確犯罪證據、赤裸裸的政治清算

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。記者曾學仁／攝影
國民黨主席朱立倫。記者曾學仁／攝影

法院今再度駁回民眾黨前主席柯文哲延押抗告。國民黨主席朱立倫表示，這代表在沒有明確犯罪證據、僅憑模糊指控與臆測推論的情況下，一位曾參選總統的在野政治領袖，將被國家機器剝奪自由長達11個月以上，這不是司法調查，這是赤裸裸的政治清算；這不是依法偵辦，這是赤裸裸的威權復辟。

朱立倫透過臉書指出，台灣的司法一再被踐踏，大家要的不是打壓異己的工具，而是真正的公平與正義。過去幾個月，全台已有超過200位國民黨黨工被約談、20多位黨工遭羈押，多個黨部遭受搜索，連癌末重病的黨工都不放過。

朱立倫批評，司法已成為執政者手中的利刃，專挑異己下手，然而面對罷免藍委的「假、錯、偽」超過數萬件，司法檢調卻選擇視而不見，這就是辦藍不辦綠，這就是小案大辦，這樣的台灣，還能稱為民主法治的國家嗎？

朱立倫說，司法不該是政權的附庸，檢調不該淪為打手，國民黨要大聲譴責執政當局，也要嚴正控訴那些自甘墮落、淪為政權幫兇的檢調單位。請還給台灣一個真正獨立公正的司法體系，請還給台灣人民一個可以信賴的公平與正義。

朱立倫 國民黨 司法

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