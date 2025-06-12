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監察院通過彈劾謝宜容 勞動部發聲：將配合調查

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
監察院今彈劾前勞動部勞動力發展署署長蔡孟良及北分署長謝宜容。圖／取自YouTube
監察院今彈劾前勞動部勞動力發展署署長蔡孟良及北分署長謝宜容。圖／取自YouTube

監察院今彈劾前勞動部勞動力發展署署長蔡孟良及北分署長謝宜容。監察院指出，謝涉職場霸凌及濫用基金預算等，蔡則涉指揮監督不周，監院通過對2人彈劾案，全案移送懲戒法院審理。勞動部對此表達尊重，未來也將配合懲戒法院調查。

監院說明，謝宜容以嚴厲管理模式領導，且情緒控管能力不佳，經常性斥責、辱罵或以貶抑性口吻對待職員，致其任內機關人員調動頻繁，多人於長期高壓下陸續出現身心狀況，且其強勢高壓已於機關內形成寒蟬效應，使下情無法上達，終至發生吳員亡故憾事。

此外，監院也指謝宜容未恪遵預算支用規範，以就業安定基金預算購買超逾公務需求數量的年節禮盒，浮濫贈禮及部分禮盒流向不明疑遭侵占；未依法公正辦理採購，涉有洩密及圖利特定廠商之情，已違反公務員服務法第1條、第6條、第7條及第20條等規定，也有悖公務員廉政倫理規範第3點規定。

蔡孟良則未確認謝宜容是否具備機關首長所需領導管理能力，對謝長期情緒控管不佳及領導統御偏失行為失察，吳員事件後也未詳查，甚至說服長官免以書面報告敘明事件；蔡未意識事態嚴重性並消極處理，致機關形象與聲譽嚴重受損，已違反公務員服務法第1條及第6條規定。

監察院表示，蔡孟良、謝宜容等2人核有重大違失，依公務員懲戒法第2條第1款應受懲戒，所以依憲法第97條第2項及監察法第6條規定提案彈劾，並移送懲戒法院審理。

勞動部對監察院今日公告通過的彈劾案表達尊重，強調未來懲戒法院如有需要勞動部配合釐清部分，將配合調查。

謝宜容 職場霸凌 監察院 彈劾案 勞動部 公務員

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