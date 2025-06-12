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接見法國議會友台小組 賴總統：感謝持續力挺台灣

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天接見法國國民議會友台小組主席帕媞斯黛（Marie-Noëlle Battistel）。圖／總統府提供
賴清德總統今天接見法國國民議會友台小組主席帕媞斯黛（Marie-Noëlle Battistel）。圖／總統府提供

賴清德總統今天接見法國國民議會友台小組主席帕媞斯黛（Marie-Noëlle Battistel）訪團時表示，面對當前地緣政治與經濟情勢挑戰，台灣會持續與法國等理念相近國家攜手合作，共同守護印太區域和平穩定，一起為全球繁榮發展貢獻心力。

賴總統致詞時表示，去年帕媞斯黛擔任法國慶賀團共同團長，參加他與副總統蕭美琴就職典禮，這次是第4次來訪，也是首次以友台小組主席身分率團來訪，別具意義；訪團的到來更展現對台灣的大力支持，他要代表台灣人民表達最誠摯歡迎和感謝。

賴總統指出，法國是推動民主自由價值的先驅，這也是台灣所珍視並努力捍衛的價值。非常感謝法國國會長期支持台灣的國際參與、捍衛台灣海峽安全。法國國會兩院，無論是在2021年通過決議文支持台灣參與國際組織；或是在2023年共同推動通過「7年建軍法案」，讓法國成為全球首個以立法捍衛台海自由航行權的主要國家，都持續力挺台灣。

賴總統表示，這幾年來台灣和法國在經濟、科技、文化、體育等領域，持續深化合作。上個月在巴黎舉辦「選擇法國」峰會，台灣和法國企業也宣布將在半導體及衛星等領域展開合作。目前正在法國舉辦的「Viva Tech」新創展，也有許多台灣廠商參與。無論是官方或民間，台法之間的交流合作都越來越密切。非常期待藉由友台小組來訪，為台法關係注入新動能，在經貿、能源及數位安全等領域，打造更緊密夥伴關係。

帕媞斯黛指出，此次來訪讓他們有機會加強台法在經濟、文化、人文及外交等各領域關係，並與台灣許多部會首長及研究機構見面交流。另外，也見證到台法在能源、半導體、青年及文化等方面交流合作的重要性，及共同關注的AI、假訊息等重要議題，對許多國家的安全造成影響。

帕媞斯黛表示，台法之間的合作夥伴關係越來越密切，期盼持續加強兩國的交流合作，支持台灣的和平就是支持世界的和平。

法國 台法關係

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