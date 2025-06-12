為國小爭取經費被綠批擾民 葉元之：教育勿當鬥爭素材

國民黨立委葉元之在臉書上表示，他周一參加立法院教育文化委員會安排考察三間板橋的國小，為國小向教育部爭取老舊廁所改建、操場整建等經費，沒想到選區同為板橋的民進黨議員戴瑋姍，連日來批評他「擾民」、「公器私用」，戴瑋姍自己不做事，卻批評做事的人，「可以不要把教育當成鬥爭素材嗎？」

葉元之表示，當天教文委員會總共考察了三間國小，每間約半小時。包括埔墘國小希望爭取288萬元的活動中心防水工程、考察後國教署說確有整修必要，後續會撥預算處理；後埔國小爭取2500萬預算整建老舊廁所，考察後教育部說會先給規劃設計費進行後續工程。

葉元之說，還有大觀國小希望爭取2000元萬中央球場、排水溝及跑道整修預算，學校在112年申請未獲同意，葉元之去年雖爭取到中央球場整修經費建經費，但學校希望連跑道一起施工。

葉元之表示，學校希望向教育部爭取上述經費，考察時也獲得教育部正面回應，學校及家長都很高興。但沒想到戴瑋姍連日來胡亂批評這個行程，「為何身為民意代表的戴議員，可以為了政治鬥爭，犧牲孩子的權益？」「難道戴議員就這麼不想學生有新廁所可用，不想他們在更安全的環境運動？」

葉元之指出，戴瑋姍批他在國小考試前一兩週會勘是「擾民」，意思是他不該去爭取預算。但其實，當天每間學校都只待半小時左右，簡單座談就直接去看現場，學校參加者也僅為行政人員，完全不影響老師及學生上課，戴瑋姍就是在胡說八道。

葉元之也說，戴瑋姍批評他在「公器私用」，這更莫名其妙。幫選區的國小爭取預算，是立法委員的本職，何來私用？戴甚至批評，當天考察都沒有國民黨議員來，所以他「人緣差」。但事實是，教育文化委員會的行程，是立法院的正式行程，由立法院主辦，會通知立委、部會、學校及地方政府，但沒有通知議員，這跟人緣好不好有什麼關係？

葉元之強調，他知道戴瑋姍生性喜歡造謠，但千萬不要為了私利不擇手段。把單純為學校爭取預算的事，拿來政治鬥爭，把教育當成鬥爭素材，這會傷了學校及家長的心，希望能適可而止。