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內政部修地方行政機關組織準則 縣市政府可增設2局處
內政部今修正發布「地方行政機關組織準則」第15條，將縣（市）政府一級單位及所屬一級機關設立總數上限增加2個。內政部表示，修正後設立總數上限，從原本13至23個提高為15至25個，不含人事、主計、政風，除賦予更大組織設立彈性外，也拉近與直轄市政府的距離，有助於發展地方特色。
我國目前有6個直轄市、13個縣及3個市。內政部指出，這次「地方行政機關組織準則」第15條修正，主要是考量現行縣（市）政府設立的一級單位及所屬一級機關總數已達法定上限，為協助地方推動政務，並拉近與直轄市政府一級機關（單位）設立總數的差距，經過綜整各地方政府意見後修正，未來各縣（市）政府可以視需要因地制宜決定是否增設一級單位及所屬一級機關，有助於提升自治能量，增加地方發展的競爭力。
內政部說明，至於直轄市政府一級單位及所屬一級機關總數部分，考量目前仍有半數直轄市政府未達法定設置上限，尚無增加上限的意見，故此部分維持現行規定；另各地方政府的員額總數上限部分，則考量大多數地方政府仍有向行政院請增員額的空間，也維持現行規定。
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