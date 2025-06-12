快訊

周杰倫健康亮紅燈！他坦言「快瘋了」工作全停：先休養

美持續管制陸晶片？黃仁勳受訪語出驚人：有華為罩著

印度航空墜機聲明回應 「242乘客國籍曝光」機場航班全面暫停起降

聽新聞
0:00 / 0:00

內政部修地方行政機關組織準則 縣市政府可增設2局處

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部今修正發布「地方行政機關組織準則」第15條，將縣（市）政府一級單位及所屬一級機關設立總數上限增加2個。圖／聯合報系資料照
內政部今修正發布「地方行政機關組織準則」第15條，將縣（市）政府一級單位及所屬一級機關設立總數上限增加2個。圖／聯合報系資料照

內政部今修正發布「地方行政機關組織準則」第15條，將縣（市）政府一級單位及所屬一級機關設立總數上限增加2個。內政部表示，修正後設立總數上限，從原本13至23個提高為15至25個，不含人事、主計、政風，除賦予更大組織設立彈性外，也拉近與直轄市政府的距離，有助於發展地方特色。

我國目前有6個直轄市、13個縣及3個市。內政部指出，這次「地方行政機關組織準則」第15條修正，主要是考量現行縣（市）政府設立的一級單位及所屬一級機關總數已達法定上限，為協助地方推動政務，並拉近與直轄市政府一級機關（單位）設立總數的差距，經過綜整各地方政府意見後修正，未來各縣（市）政府可以視需要因地制宜決定是否增設一級單位及所屬一級機關，有助於提升自治能量，增加地方發展的競爭力

內政部說明，至於直轄市政府一級單位及所屬一級機關總數部分，考量目前仍有半數直轄市政府未達法定設置上限，尚無增加上限的意見，故此部分維持現行規定；另各地方政府的員額總數上限部分，則考量大多數地方政府仍有向行政院請增員額的空間，也維持現行規定。

行政院 競爭力 內政部

延伸閱讀

中央擬修補助辦法首長唱「走味咖啡」轟賴 蔣萬安也喊浪子回頭

影／回應主計總處來函 北市府記者會批中央政府亂搞

民進黨2026提名辦法初步底定 下周中執會討論

立委王美惠邀內政部考察嘉市 董建宏允支持道路建設

相關新聞

賴清德總統邀在野黨領袖18日共商國是

賴清德總統上月20日舉行周年談話記者會，表示指示國安團隊著手規畫，向在野黨主席進行重要國安情勢簡報，期望朝野政黨領袖共商...

邀在野共商國是？總統府：國安簡報期待藍白正面回應

國民黨、民眾黨今天接獲總統府秘書長潘孟安致電，民眾黨表示，賴清德總統18日上午9時邀黨主席黃國昌及秘書長周榆修「共商國是...

新任駐英公使江雅綺假造學歷涉詐 黃國昌：害台灣對外印象差

新任駐英國公使江雅綺爆假報學歷問題，且被告發涉犯「刑法」偽造文書、詐欺取財、詐欺得利等罪嫌。民眾黨立委黃國昌表示，請問賴...

柯文哲再延押2月 民眾黨轟「荒謬至極」：只是想羈押他

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲等涉京華城、政治獻金案，裁定延長羈押禁見2個月，柯文哲等人提抗告，高等法院今駁回確定。民眾...

史哲掌高鐵董座...將徵詢接替人選？政院這樣說

行政院核定政務委員史哲轉任高鐵董事長，遺缺和主管業務將如何處理。行政院發言人李慧芝12日指出，史哲留下的相關業務將由行政...

監察院通過彈劾謝宜容 勞動部發聲：將配合調查

監察院今彈劾前勞動部勞動力發展署署長蔡孟良及北分署長謝宜容。監察院指出，謝涉職場霸凌及濫用基金預算等，蔡則涉指揮監督不周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。