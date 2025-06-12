柯文哲再延押2月 民眾黨轟「荒謬至極」：只是想羈押他

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲等涉京華城、政治獻金案，裁定延長羈押禁見2個月，柯文哲等人提抗告，高等法院今駁回確定。民眾黨表示，此一裁定荒謬至極，「只是想羈押柯文哲前主席，視其基本人權於不顧」，將以具體行動支持柯文哲，並妥適照顧柯的家人。

民眾黨表示，此一裁定荒謬至極，在毫無證據、毫無金流，只有「某時地」的情況下，高院竟認為羈押柯文哲前主席之原因仍持續存在，實難令人信服。裁定表示「尚有諸多重要證人未進行交互詰問」，然而與本案高度相關之證人皆完成交互詰問，甚至連檢方聲請與本案毫無相關的證人都已完成，針對法官要求整理特別重要證人，檢方卻一味表示「證人都很重要」來搪塞，「只是想羈押柯文哲前主席，視其基本人權於不顧。」

民眾黨指出，更難令人接受的是，自6月5日開庭後，整個六月皆未安排庭期，任憑審理進度停擺空轉，無視柯文哲人身自由遭剝奪，放任柯文哲的司法人權繼續遭受侵害，試問羈押柯文哲用意何在？將人押著卻又什麼事都不做，何其荒唐、又何其悲哀？

民眾黨表示，將以具體行動支持柯文哲，目前推法庭直播就是具體行動之一，後續還在討論其他行動，並妥適照顧柯文哲的家人，絕不會屈服於民進黨政府濫用司法整肅政敵、破壞我國民主法治根基之卑劣行徑。