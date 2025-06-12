面對AI浪潮 賴總統：警政體系將全面推動數位轉型

賴清德總統12日上午出席「114年警察節慶祝大會」，他指出，面對新一代AI科技浪潮，未來警政體系要全面推動數位轉型，在保密、安全的前提下，整合AI技術應用，例如擴大無人機的運用、推動科技執法與人本安全並重的治安與交通治理模式。

包括國安會秘書長吳釗燮、內政部次長馬士元、警政署署長張榮興、警察大學校長楊源明、警察之友會理事長蔡明忠及各國駐臺使節代表等，皆出席活動。賴總統致詞時表示，再過幾天就是615警察節，他代表全體國人，向所有辛苦的警察同仁致上最深的謝意。

賴總統提到，一場平安落幕的群眾活動，是警察在背後維持秩序；一個凌晨的飆車或鬧事，是警察制止以提供社會安寧；一件黑幫或詐騙組織案件，是大家沒日沒夜的潛伏蒐證偵破的，在社會的各個面向、不同角落，所有警察同仁的努力和付出，都讓全國人民深深感謝，每一位警察同仁都是人民重要的守護神。

賴總統表示，近年來，政府持續提升警察同仁的薪資待遇、增加勤務津貼；去年，政府也大幅提高因公傷亡的撫卹，希望給同仁和眷屬更多的照顧和保障。去年6月，政府首創「警消勤務安全促進與事件調查會」，透過這個部會層級的定期會議，探討「勤務減量」及「心理健康」，讓基層同仁能夠表達意見，進一步改善環境，提升執勤安全。

賴總統說，為了加強對警察同仁和眷屬的照顧，政府在新北中和興建首座「警消社會住宅」，預計今年完工、明年開放申請入住。未來，政府會繼續透過各項政策，給警察更大的支持，也會運用更多資源在人力補足、科技偵查、裝備現代化，讓同仁們能夠更安全、更有效率地完成任務。

賴總統提出兩個共同勉勵、精進的方向。第一，掃黑、打詐的決心絕對不會退讓半步，要增強投入。幫派組織絕對是許多犯罪的根源，更是黑金槍毒詐、暴力、人口販賣等社會問題的核心；近期也有不法組織與境外勢力勾結，這些都是對民主社會的挑釁，更是對國家與社會安全的嚴重威脅。詐欺犯罪也已經成為世界各國最大的治安挑戰，對台灣社會的危害更可說是罄竹難書。

賴總統說，無論是掃黑或打詐，要集結跨部會的力量，絕不姑息，更不會放水。只要是黑道，無論躲在哪裡，假扮成企業、協會、政黨，甚至包裝成善心人士，都要找出來依法處置、嚴懲嚴辦，絕不寬貸。面對詐欺案件，也要揪出背後的犯罪集團，希望警察同仁跟檢調單位加強合作、投入更多資源，「布長線、抓大魚、抓要角、顧全局」， 從根源打擊詐騙。

賴總統續指，第二，要注意執勤安全，並持續提升警政服務與效能。警察同仁的工作很繁重辛苦，在為治安付出的同時，大家也是每一個家庭的支柱，請全體同仁注意自己的身體健康，平時精進訓練，在執勤時也要注意自身安全，順利完成任務，希望大家每一天快快樂樂出門、平平安安回家。

總統指出，面對新一代AI科技浪潮，未來警政體系要全面推動數位轉型，在保密、安全的前提下，整合AI技術應用，例如擴大無人機的運用、推動科技執法與人本安全並重的治安與交通治理模式。政府會跟大家共同努力，透過精準執法、科技應用與公私協作，打造安全、安心的治安環境。