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賴總統邀在野領袖18日共商國是 國民黨、民眾黨證實接獲來電

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賴清德總統邀在野黨領袖18日共商國是

聯合報／ 記者張曼蘋鄭媁／台北即時報導
民眾黨稍早表示，黨秘書長周榆修接獲總統府秘書長潘孟安來電，賴訂18日上午9時邀請民眾黨主席黃國昌及周榆修共商國是。圖／聯合報系資料照片
民眾黨稍早表示，黨秘書長周榆修接獲總統府秘書長潘孟安來電，賴訂18日上午9時邀請民眾黨主席黃國昌及周榆修共商國是。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統上月20日舉行周年談話記者會，表示指示國安團隊著手規畫，向在野黨主席進行重要國安情勢簡報，期望朝野政黨領袖共商國是。民眾黨稍早表示，黨秘書長周榆修接獲總統府秘書長潘孟安來電，賴訂18日上午9時邀請民眾黨主席黃國昌及周榆修共商國是。

國民黨秘書長黃健庭也證實已接獲潘孟安來電，但府方僅告知日期，沒有共商的細節，他會再與黨主席朱立倫報告商討。

民眾黨表示，感謝潘秘書長的通知，然而，由於通知時間緊迫，民眾黨將視立法院之議程與具體之內容，於討論後再行回覆當日與會情形。

民眾黨重申，他們一向主張國家利益超越政黨利益，期待朝野能在沒有前提框架，沒有預設立場的前提下，針對國內外面對的重大危機挑戰，以及民眾所關切的重要議題，坦率真誠交換意見。

黨主席 潘孟安 民眾黨

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