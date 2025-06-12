聽新聞
0:00 / 0:00
直呼見鬼...沈伯洋「指陸為牛」 吳宗憲：認知戰裂解台灣
民進黨立委沈伯洋今在「Threads」上發文，稱國民黨立委牛煦庭今主持立法院內政委員會，要強推不在籍投票，實際上今日主持會議者為民進黨立委張宏陸。國民黨立委吳宗憲說，沈伯洋認知作戰第一招是指「陸」為「牛」，「沈伯洋們」才是真正用認知作戰裂解台灣，分化情感的人。
吳宗憲說，號稱認知作戰專家，近期陷入「紅孩兒」爭議的沈伯洋，突然在發文指稱內政委員會要強推不在籍投票，目的就是為了讓中國大陸介選。
吳宗憲指出，今天內政委員會召委是民進黨張宏陸委員，排定的議程是「中選會預算解凍案」，「見鬼了！是我們生活在不同時空？還是硬要栽贓宏陸變小牛？」
吳宗憲認為，看起來是罷免告急，才會用最強、最黑、最扯的認知作戰來洗腦青鳥及黑熊們，讓他們聽命攻擊，一錯再錯，毫無悔意，當初用最高標準來上色別人是中共同路人，到全民進黨護一人辯解沈伯洋不是紅孩兒，再到惡意中傷抹黑，無恥之尤、絕無下限，試問這個就是口口聲聲在追求民主價值、捍衛自由而該做的事？
吳宗憲提醒，「我們要小心，我們更要注意，沈伯洋們才是真正用認知作戰裂解台灣，分化我們情感的人。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言