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直呼見鬼...沈伯洋「指陸為牛」 吳宗憲：認知戰裂解台灣

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報資料照片
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報資料照片

民進黨立委沈伯洋今在「Threads」上發文，稱國民黨立委牛煦庭今主持立法院內政委員會，要強推不在籍投票，實際上今日主持會議者為民進黨立委張宏陸。國民黨立委吳宗憲說，沈伯洋認知作戰第一招是指「陸」為「牛」，「沈伯洋們」才是真正用認知作戰裂解台灣，分化情感的人。

吳宗憲說，號稱認知作戰專家，近期陷入「紅孩兒」爭議的沈伯洋，突然在發文指稱內政委員會要強推不在籍投票，目的就是為了讓中國大陸介選。

吳宗憲指出，今天內政委員會召委是民進黨張宏陸委員，排定的議程是「中選會預算解凍案」，「見鬼了！是我們生活在不同時空？還是硬要栽贓宏陸變小牛？」

吳宗憲認為，看起來是罷免告急，才會用最強、最黑、最扯的認知作戰來洗腦青鳥及黑熊們，讓他們聽命攻擊，一錯再錯，毫無悔意，當初用最高標準來上色別人是中共同路人，到全民進黨護一人辯解沈伯洋不是紅孩兒，再到惡意中傷抹黑，無恥之尤、絕無下限，試問這個就是口口聲聲在追求民主價值、捍衛自由而該做的事？

吳宗憲提醒，「我們要小心，我們更要注意，沈伯洋們才是真正用認知作戰裂解台灣，分化我們情感的人。」

沈伯洋 民進黨 不在籍投票

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