【重磅快評】卓榮泰急修補助辦法 輪迴入法豈不省事？

行政院統刪地方一般性補助款25%後，藍營縣市首長赴行政院訴願，由副秘書長接受訴願書，閣揆事後反駁中央宰割的指控；在卓榮泰提出預算補助「輪迴說」之後，綠營首長也北上請命，卓揆親切接招，一冷一熱，彷彿藍營縣市是民進黨政府的境內敵對勢力。民進黨曲解法令，說中央有權調節法定補助，還要修補助辦法，很難不被解讀意在套殺藍營縣市。

行政院統刪地方一般性補助款，其實藍綠縣市都感到痛。部分藍營縣市採取訴願及法律途徑反制。台北市長蔣萬安日前偕8個藍營縣市首長到行政院提訴願，蔣表示，刪減一般性補助款是對基礎民生的傷害、對法律制度的踐踏，他們拒絕任中央宰割。

當時行政院長卓榮泰以另有行程為由未接見，由副秘書長李國興出面接下訴願書。卓榮泰事後顯然對宰割的說法很在意，還找時間特意澄清，稱行政院「都照規定來」，還說行政院早已積欠電費，甚至有官員抵押房屋支付開銷，行政院準備動用第二預備金，「中央都無力自保，何來宰割？」。

卓揆訴苦之後，7日下鄉屏東視察，致詞有感而發，指當初審查總預算表決支持中央的立委，所屬地方政府將優先協助幫忙，「這不是報復，而是輪迴」。一席話揭露他內心深層的思維邏輯，也難怪藍營9縣市首長到行政院提訴願，他要刻意避開。

昨天綠營縣市5首長來行政院「請命」，他特別撥冗接待，事後還透過發言人轉述感謝高雄市長陳其邁邀集地方首長「共同」反映地方政府的需求與期待，並表示追加預算案需要地方政府與立委支持，才能通過立院審查。

一樣是地方百里侯，為什麼綠營5縣市來行政院院請命，就是「反映地方政府的需求與期待」，藍營9縣市來行政院訴願就不是為民請命、反映地方政府的需求與期待？卓揆冷冷一句「都照規定來」，冷熱之間，實在差很大，難道是選民投票傾向左右卓揆的態度？在卓揆眼中，藍營縣市的需求與期待不值得重視？

不過，眼尖者可以看出來，卓榮泰提輪迴說之後，又和綠營縣市互動熱絡，後面鋪陳了兩個重點，一是行政院統刪地方補助款，排除直接撥款的選項，打算用追加預算方式來善後；二是為一勞永逸，行政院打算修「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」。但這兩條路似乎都有問題，行政院只能橫柴入灶。

首先，辦理追加預算原是常態，但是行政院卻犯了最大的天條，即欠缺追加預算的法定要件。預算法第79條以及中央及地方政府預算籌編原則第6點規定，只有在依法律或自治條例增加業務或事業致增加經費、依法律或自治條例增設新機關及所辦事業因重大事故或重大政事經費超過法定預算時，才可以辦理追加預算。這次立法院並未刪地方補助款，行政院卻自行統刪，試問是符合法令的那一點？

再者，卓榮泰說都照規定來，中央有權調節對地方的法定補助，卻又急急想要修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，還催促地方提意見彙整，但中央只想把原本明確的補助項目模糊化、抽象化，不僅藉此規避補助責任，還妄想加大政治操作空間。

說真的，如果民進黨真要如此，其實也不必演了，乾脆把卓榮泰的輪迴說入法不是更好嗎？讓綠營縣市可以依法補助吃到飽、甚到飽到打嗝，豈不更省事？