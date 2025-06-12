數發部AI揪詐騙 偽冒名人廣告近期每週低於千則

數發部今天報告「網路詐騙通報查詢網建置成效」，去年9月底至今，查詢網下載量逾1.7萬次、接獲通報疑似詐騙訊息逾22萬則，而透過AI掃描出的偽冒名人詐騙廣告量，已經從去年5月起每週3萬餘筆，近期下降至每週不到1000件。

數發部今天在行政院會報告「網路詐騙通報查詢網建置成效」，根據報告，自去年9月30日起截至目前，共累積逾1.7萬次下載量、接獲通報疑似詐騙訊息逾22萬則，其中經分案相關部會審查結果，約12萬則為詐騙訊息，後依打詐專法通報Meta、Google、LINE、TikTok等四大平台業者下架。

目前網路詐騙通報查詢網通報訊息來源包含民眾通報、數發部AI主動式掃描，以及遭仿冒的公眾人物主動通報。數發部指出，查詢網在接獲通報後，會先分案至相關部會，由公眾人物或各部會確認為詐騙訊息後再通報平台業者依規定下架。

根據數發部統計，最常被仿冒的公眾人物主要為金融投資產業領域，已逾500位公眾人物使用通報查詢網通報案件，其中包含部會與縣市首長、立法委員、主播網紅，甚至商界名人等；而數發部透過AI主動式掃描觀察到偽冒名人詐騙廣告量，從去年5月起每週3萬餘筆，近期下降至每週不到1000件。

數位發展部數位產業署副署長黃雅萍對記者說明，偽冒名人詐騙廣告量的確下降，但詐騙手法不斷變換，因此也會持續訓練AI主動式掃描，運用不同關鍵字，持續主動掃描，只要發現可疑詐騙廣告等，就會依程序確認。

針對查詢網下載量與通報量是否達到設定成效，數發部次長林宜敬在院會後記者會指出，查詢網去年9月首次公測，後為確保系統穩定，雖然持續運作，但曾有相當長的一段時間停止下載，直到今年4月7日又重新開放下載，且使用數量上面，仍有超出預期的地方，像是有28位民眾的通報數量都超過千則，最多更有單人通報達4000多案，且都非胡亂通報。

行政院發言人李慧芝也對媒體轉述，內政部在院會中感謝數發部建置查詢網，減少人工方式查詢，今年1月至5月刑事調查局已經下架6萬3000多則的廣告，降低人員負擔。

此外，媒體也關注查詢網與165差異為何，林宜敬則說，打詐是跨部會協作過程，數發部主要是負責前半段，也就避免民眾從公開社群平台被騙到封閉性群組執行詐騙。