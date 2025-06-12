史哲最快明天就任高鐵董事長 鄭光遠下周一正式接掌台鐵

交通部昨正式宣布雙鐵人事異動案，行政院政委史哲接任台灣高鐵董事長，原董座鄭光遠轉任台鐵董事長。據了解，航發會今已完成改派代表程序，史會以航發會代表身分進入高鐵董事會，而高鐵公司預計明早召開臨時董事會推薦新任董事長，史哲最快明天就任高鐵董座。台鐵公司則預定於6月16日召開臨時董事會，鄭光遠將於當天接任台鐵董事長一職。

航發會是高鐵公司大股東之一，航發會董事長陳彥伯證實，已發改派函給高鐵，法人代表由鄭光遠改派史哲。高鐵公司預計明天上午召開臨時董事會，推薦史哲擔任董事長。不過目前高鐵公司尚未發布重訊。