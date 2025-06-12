數發部年底提媒體議價法對案 藍白不等將拚這會期三讀

立法院交通委員會今開「我國媒體議價制度立法」公聽會，眾多學者專家盼盡速立法。數發部表示，持續搜集意見及溝通，盼年底前提出對案。在野立委疾呼「不能再等了」，應先朝「強制議價」方向做，立院不會等到年底，拚這會期就三讀通過。

Google、Meta等跨國平台長期免費使用新聞內容，未合理分潤給在地新聞產業，引發討論。立法院交通委員會今天上午舉行媒體議價制度公聽會，學者專家、在野黨立委都盼政府支持「新聞有價」，盡速提出法案及相關解方。

國民黨立委王鴻薇表示，今有產學界發起「搶救新聞產業」連署，大家都認為媒體議價立法已迫在眉睫，立院也盼加速修法腳步，但不管哪種形式都遭數發部反對，甚至以貿易關稅報復為由，那既然如此就應先朝「強制議價」方向進行，也盼藉由完善媒體環境，讓台灣民主健全。民眾黨立委張啓楷也說，民眾黨主議價及設基金張雙管齊下，若怕設立基金受國際局勢影響，那可先盡快通過強制議價。

數發部長黃彥男表示，大家對有效的方法意見分歧，所以利用公聽會讓更多學者專家來討論，在有共識後會再來提出法案。數發部主秘胡貝蒂表示，自行政院交付處理媒體議價的任務後就一直關注，也支持新聞有價概念，但面臨新興科技、國際局勢變動等情況，都需要更完善作法，近期會持續搜集相關意見、持續溝通，預計年底之前會提對案。公平教育委員會則說，尊重機關職權，未來若有豁免聯合行為或申請聯合行為，一定完全配合立法。

張啓楷表示，現在問題在於新聞業面臨非常大的危機，且新聞有價是國際趨勢，如今立法程序該走的程序都走了，真的沒有理由再拖，希望這會期就三讀；反觀行政部門原地踏步，時間真的不能再等，不會等到年底，可先不碰基金這塊，先走強制議價。